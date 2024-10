NICOLAE CIUCĂ EXPLICĂ GLUMA DESPRE CIOLACU: A FOST O EXPRIMARE CU TÂLC

Nicolae Ciucă clarifică gluma făcută într-o emisiune tv. Președintele PNL a explicat ce a vrut de fapt să zică atunci când a fost pus să enumere calitățile adversarului său, Marcel Ciolacu. Ciucă susține că gluma s-a viralizat, doar că momentul nu a fost înțeles și că era vorba doar despre o ironie.

„Am spus cat se poate de clar si repet si acum, doar ca nu toata lumea a avut rabdare sa se uite pana la mai catre finalul emisiunii. Am spus ca a fost vorba despre o exprimare cu talc. Era intr-o emisiune de divertisment si am considerat ca nu strica sa ne exprima si de aceasta maniera. Daca s-a inteles altfel, asta tine de fiecare cum pricepe. Am vazut ca au exploatat, au folosit-o politic animiti oameni politici. Daca nu inteleg, atunci ii invit sa manance cu sos iute si vor pricepe despre ce este vorba pentru ca este cat se poate e simplu”, a declarat joi Nicolae Ciuca.

Într-un moment surprinzător, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a dat un răspuns neașteptat la o întrebare despre colegul său politic, Marcel Ciolacu.

Pus să enumere trei calități pe care le are Ciolacu, dar pe care el nu le are, Nicolae Ciucă a răspuns: „onoare, respect, predictibilitate”.

Abia la finalul emisiunii, Nicolae Ciucă a revenit asupra declarației, explicând că a fost un „răspuns cu tâlc”.

„Dcă tot vorbim de vorbe cu talc cred ca l-a fel s-a interpretat si la raspunsul meu la prima intrebare. A fost cu talc, adica am vrut sa inteleaga toata lumea – chiar si la o emisiune de divertisment – ca intr-un fel romanii percep ceea ce spun politicienii si in altfel se intampla lucrurile in realitate”, a explicat liderul PNL.

Sursa: Realitatea Din PNL