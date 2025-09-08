NAZARE, DISCUȚII CU REPREZENTANȚII BĂNCII MONDIALE: „LUCRĂM LA O NOUĂ PLATFORMĂ BUGETARĂ ȘI MĂSURI PENTRU SIMPLIFICAREA BIROCRAȚIEI”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre o nouă strategie prin care România să treacă de la simple ajustări fiscale la o abordare coerentă, axată pe creștere economică și echitate socială.

„Întâlnire la Finanţe cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale. Am avut azi o discuţie consistentǎ cu reprezentanţii Băncii Mondiale – parte a dialogului constant pe care îl avem în cadrul parteneriatului prin care România colaborează cu această instituţie pentru consolidarea unei economii mai reziliente”, a transmis Nazare.

El a precizat că actualele măsuri fiscale sunt corecții necesare, menite să echilibreze finanțele țării și să le readucă pe o traiectorie sustenabilă. În acest sens, ministerul lucrează la măsuri care să simplifice birocrația atât pentru antreprenori, cât și pentru investitori.

„În actualul context de deficit bugetar major, avem nevoie în primul rând sǎ reglǎm problemele sistemice, pentru a putea construi baza relansǎrii economice”, a mai spus ministrul. Printre direcțiile discutate s-au numărat atragerea de investiții străine directe, stimularea comerțului și susținerea proiectelor cu valoare adăugată.

Nazare a menționat și faptul că reformele structurale rămân o prioritate. Discuțiile cu Banca Mondială au vizat eficientizarea companiilor de stat, îmbunătățirea procesului de achiziții publice, dar și continuarea investițiilor esențiale pentru economie.

„Am transmis partenerilor noştri cǎ lucrǎm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere în elaborarea bugetului pentru 2026”, a subliniat ministrul.

El a adăugat că dialogul cu Banca Mondială va continua pentru conturarea unei strategii pragmatice și a unor măsuri concrete care să redea încrederea investitorilor și să stimuleze creșterea economică a României.

Sursa: Newsinn