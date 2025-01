MOBILIZARE MASIVĂ ÎMPOTRIVA SISTEMULUI: ROMÂNII DEPUN PLÂNGERI PENALE ÎMPOTRIVA CCR

Au fost depuse primele plângeri penale împotriva deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale, după ce Alfred Simonis a dezvăluit faptul că PSD a direcționat mai multe voturi către George Simion. Avocatul Gabriel Căncescu a preluat plângerile penale și va face toate demersurile necesare pentru dreptatea românilor.

După declarația controversată a lui Alfred Simonis, Călin Georgescu a făcut un apel către toți românii ca aceștia să depună o plângere penală pentru fraudarea alegerilor.

„Ca bun cetatean roman, am considerat ca trebuie sa actionez in constiinta mea si am formulat aceasta plangere penala impotriva lui Iohannis, impotriva lui Ciolacu si a tuturor membrilor CCR, pentru savarsirea infractiunilor de grup infractional organizat, trafic de influenta, abuz in serviciu si tradare”, spune avocatul Gabriel Cacescu.

La scurt timp după îndemnul președintelui ales, Călin Georgescu, au apărut și primii români care au depus plângere penală împotriva CCR. Printre ei se numără și Florentina Maior, soția fostului parlamentar Dorin Lazăr.

„Am facut plangere impotriva acestui joc murdar pe care l-a facut Ciolacu cu Simonis si cred ca si PNL-ul. Am depus plangere exact pentru aceasta deturnare de fonduri si de promovare si manipulae a votului. Aceste manipulari s-au facut din banii publici, pe care partidele parlamentare ii incaseaza de la AEP”, spune Florentina Maior.

Românii au protestat pentru 7 zile la rând, atât în fața Curții de Apel București, cât și în Piața Victoriei.