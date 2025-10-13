MIRON MITREA O SPUNE TRANȘANT: ”EU AM SENZAȚIA CĂ MESIA BOLOJAN ȘI-A PIERDUT DE TOT BUSOLA. I-A LUAT FUNCȚIA MINȚILE”

Măsurile luate de Ilie Bolojan nu le mai permit primarilor să facă finanțările necesare iar edilii și-au strigat public nemulțumirile la Realitatea Plus. Pe de altă parte la Oradea sunt bani, de curând a fost ținut un festival care a costat aproape 2,5 milioane de lei. Aceste decizii ale premierului l-au determinat pe analistul politic Miron Mitrea să lanseze o critică dură la adresa lui, în cadrul celei mai recente emsiuni „Culisele Puterii”.

„Ce mă îngrijorează pe mine este că omul pare convins. Îl urmăresc cu atenție în ultima vreme, să văd dacă este de fapt o imagine care o joacă, sau chiar este convins. Mi-e teamă că el este convins că face ceea ce trebuie, pentru că eu sunt convins că nu face ceea ce trebuie. De asemenea, sunt covins că echipa care l-a promovat împreună cu echipa sa, au creat această psihoză a deficitului care aruncă țara în aer. Nu cred că România a fost în ultimii 20 de ani în situația să intre în încetare de plăți. Și asta spun într-un moment în care PIB-ul pe cap de locuitor este mai mare decât oricând, PIB-ul general al României a trecut de 400 de miliarde anul asta. Îmi aduc aminte că acum 20 de ani când eram eu pe la guvern era de 40 de miliarde, și ne plângeam toată ziua că nu avem bani. Eu sunt convins că bani există în buget, dar sunt prost gestionați.

Măsurile pe care le ia guvernul în frunte cu Ilie Bolojan sunt pe dos. Ne aruncă într-o spirală inflaționistă care, și citez economiști, printre care Mircea Coșea, care spun că nu poți ieși dintr-o criză de lipsă de bani cum este problema legată de deficitul bugetar, sufocând cererea, nu poți, nu văd cum. Cum poți să te faci bine nemâncând, tot luând medicamente, nu se poate.

Un lucru bun a făcut: S-a dus până la Bruxelles și a majorat de la 8 la 8,4% deficitul, amânăm niște facturi până în 2026.

Eu am așteptat ca atunci când favoritul Bruxelles-ului, Parisului, Berlinului și alșa mai departe a câștigat alegerile în România și și-a impus propriul lui guvern, ca prietenii lor, să nu spun stăpânii, de la Bruxelles să îi ajute. Nu i-a ajutat. Ori ei sunt atât de slabi încât nu știu să ceară ajutorul.

Eu am fost martor, și nu o să dau nume acuma, în ultimii 5 ani, când un prim ministru venit într-un moment în care urmau discuții pe deficit și-a luat valiza, s-a dus la Bruxelles, s-a întors cu problemele rezolvate. Pentru că așa se fac chestiile astea, se negociază. Nu ești obligat să te apuci să faci tu nenorociri la tine în țară, poți să găsești soluții. Dar eu am senzația că omul chiar crede. Omul este în situația în care crede că este un fel de Mesia pentru România, că a venit într-un moment de criză, dar nu există niciun fel de criză.”

„Eu am senzația că Mesia Bolojan și-a pierdut de tot busola. Da, sigur, știm cu toții, când era primar la Oradea a avut din partea guvernelor succesive. Au fost multe reclamații de-a lungul timpului că este favorizat. Exsită oameni care primesc mai mult decât ar fi să primeasă, alții primesc mai puțin, nu totdeauna chetiile astea sunt subiective, țin și de capacitatea fiecăruia în parte de a cheltui banii respectivi. cert este că a plimbat mulți bani de la buget și i-a cheltuit. Pe de altă parte, este prima oară când aud că primarii pot falsifica bugetele, și nu îi contrează prefectul. Cred că premierul Bolojan a vorbit gura fără el, pentru că dacă un primar își falsifică bugetul și prefectul nu intervine, prefect ca reprezentantul dumitale, domnul Ilie, în teritoriu, înseamna că guvernul este cel care acceptă această chestiune. Cred că s-a supărat pe ei.

Problema României nu a fost niciodată corupția. Sigur, există corupție, se fură, dar nu așa de mult cum credeți voi, oameni buni. Cea mai mare problemă a României a fost întotdeauna incompetența. Iar credința pe care în ultima vreme am tot răspândit-o că unul care a fost primar bun va fi un președinte sau un premier extraordinar, chiar experiența noastră arată că nu e adevărat. Nu l-ați ales toți cu mare poftă pe Klaus Iohannis de două ori președintele României, nu îl înjurați toți acuma, dulapul nemțesc care nu a făcut nimic? Da a fost primar la Sibiu, și acolo a fost bun. Am ales cu toții plini de entuziasm un fost primar de la București, și ne mirăm că nu face nimic de 5 luni. Ba da, dupa 4 luni jumate și-a numit consilieri. Imi cer scuze, după 4 luni a reușit, o treabă care ar fi trebuit să dureze 4 ore.

Eu cred că Ilie Bolojan suferă de sindromul funcției. Gata, i-a luat funcția mințile, și crede că acuma știe tot și poate face tot. O va termina prost, după părerea mea. Și nu asta e îngrijorarea mea că o va termina prost, e treaba lui personală, niciodată în politică nu ieși bine, când se termină politica de obicei ai niște necazuri, asta e politica în toată lumea, problema este că ne face și nouă niște necazuri”, a spus Miron Mitrea la Realitatea Plus.

