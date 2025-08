MIRON MITREA ÎL DEMASCĂ PE PĂPUȘARUL DIN SPATELE RUPTURII REALITATEA TV. „AM AUZIT DISCUȚIA, I-A SPUS: «NU LUA TELEVIZIUNEA REALITATEA DE LA VÎNTU CĂ AVEM ALTĂ STRATEGIE CU EA»”

Au trecut aproape 10 ani de la evenimentul care a cutremurat piața media din România: ruptura Realitații TV în două entități separate. După ani în care Realitatea TV a încercat să afle cine se află în spatele ruperii acestei televiziuni, analistul politic Miron Mitrea rupe tăcera și îl demască pe cel din spatele acestei mișcări, într-o nouă ediție explozivă a emisiunii „Culisele Puterii”.

Se fac aproape 10 ani de când Sebastian Ghiță a fugit din țară pentru a scăpa de pușcărie, însă nimeni nu pare interesat de pedepsirea milionarului conectat bine la afacerile cu statul. Televiziunea care a încercat să fure brandul Realitatea e bine mersi și se intitulează, culmea, România TV. Asta, deși joacă în echipa Statului Paralel, dar și a serviciilor străine. Ghiță face în continuare bani grei din Serbia, unde a fugit în portbagaj ajutat de Coldea, și este la fel de bine ancorat în instituțiile cheie din țară. Între timp, s-au făcut 14 ani de când prima televiziune de știri din România s-a rupt în două și încă nu știm ce s-a întâmplat, de fapt. Drept pentru care Realitatea PLUS face apel acum la toate instituțiile statului abilitate să verifice cine este cu adevărat în spatele ruperii celor două televiziuni. Mai mult, reprezentanții actualului trust Realitatea PLUS au încercat de nenumărate ori să intenteze procese civile, dar au fost blocate adesea de cele penale.

10 ani de când anumiți politicieni din România au continuat să se întâlnească cu domnul Ghiță în Serbia, unii chiar au mărturisit că au inundat zone din România ca să favorizeze nu ajungă inundațiile în Serbia. Dar cine se află în spatele acestui scandal al ruperii celei mai mari televiziuni de știri din România și de ce nu reușește, sau nu vrea să-l aducă statul român pe Sebastian Ghiță în România?

„Nu știți în mod oficial, probabil, în mod neoficial se știe. Cel care a coordonat ruperea Realității de la Vîntu, acea mișcare a fost George Maior.

Am avut o întâlnire la un moment dat, la ziua unui om de afaceri din România. George era atunci directorul SRI, Vîntu negocia cu altcineva să predea televiziunea, nu îl bag în discuții, și George Maior a mers la acel altcineva, un om de afaceri, întâmplător la momentul respectiv era la un metru de mine, eu am auzit discuția, și i-a spus: „Nu lua televiziunea Realitatea de la Vîntu că avem altă strategie cu ea”.

Ca întotdeauna, când un șef al SRI-ului îi spune unui om de afaceri mediu, că nu era mare om de afaceri, respectivul s-a speriat, s-a plâns dar a renunțat. Așa l-a preluat Sebastian Ghiță.

Acum eu nu cred că Sebi a preluat pentru că așa a vrut el. Așa i s-a cerut. Știm cu toții cum s-a rupt și ce s-a întâmplat cu procesele. Vîntu a fost acuzat și condamnat.

Cel care a fost în spatele operației Realitatea a fost George Maior, care era directorul SRI, și o spun în deplină cunoștință de cauză, a vorbit la mai puțin de un metru de mine și am auzit discuția care a avut loc. A cerut să nu se bage nimeni peste Realitatea și apoi am văzut că a preluat-o Ghiță.

Statul român nu îl aduce în țară, nici măcar nu îl caută pentru că nu are niciun dosar pe numele lui. Azi nu are niciun mandat de aducere”, a spus Miron Mitrea, la Realitatea Plus.