MINISTRUL FINANȚELOR: ”DATORIA PUBLICĂ A CRESCUT, E PROGNOZATĂ SĂ AJUNGĂ LA SFÂRȘITUL ACESTUI AN LA 60% DIN PIB”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, duminică seară, că datoria publică a României este prognozată să ajungă la sfârşitul acestui an la 60% din PIB și a subliniat că aceasta a crescut cu 20 de procente în ultimii cinci ani, de la 570 de miliarde la peste 1.100 de miliarde.

”A fost mai rău acum, pentru că e o mare diferenţă în datorie publică. Datoria publică a crescut, e prognozată să ajungă la sfârşitul acestui an la 60%, a crescut enorm în ultimii cinci ani cu aproape 20%, de la 570 de miliarde de peste 1100 de miliarde, ceea ce, bineînţeles, ne pune într-o altă zonă de risc faţă de ce riscuri aveam de gestionat acum cinci ani sau acum 15 ani”, a declarat Alexandru Nazare, în cadrul unei emisiuni televizate.

Șeful de la Finanțe a menționat că România nu a luat măsuri corective în economie deşi acest lucru i-a fost cerut de oficialii europeni.

”Am ieşit din dialog prin faptul că ni s-au cerut permanent măsuri, având în vedere deteriorarea situaţiei economice, deteriorarea indicatorilor principali, şi nu am luat măsuri de corecţie. Aceste lucruri sunt cerute de trei ani, cu accent în ultimul an şi jumătate, nu am luat măsuri corective, în mod repetat, nu am răspuns la solicitarea din ianuarie de a prezenta un raport cu măsurile corective până în aprilie, nu am răspuns nici după aprilie de ce nu am prezentat raportul”, a mai spus ministrul finanțelor.

Sursa: Realitatea Financiara