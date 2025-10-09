MINISTRA REZIST DE LA EXTERNE, ÎNTREVEDERE CU MARCO RUBIO, DUPĂ CE A STAT 11 ZILE ÎN AMERICA ȘI N-A PRIMIT-O NIMENI

Ministrul de Externe, Oana Țoiu se află la Washington unde s-a întâlnit, la ora 21:30, cu secretarul de stat american Marco Rubio. Aceasta este prima întâlnire cu un oficial al administrației Trump după anularea si repetarea alegerilor prezidențiale din Romania.

UPDATE

Imediat după întâlnirea cu Marco Rubio, Oana Țoiu a oferit un interviu în cadrul căruia a declarat că a „agreat” cu Marco Rubio să continue prezența militară americană în România.

„A fost o întâlnire excelentă. Este a treia oară când ne întâlnim. Am agreat împreună ca această prezență (n.r. militară) să continue. Am discutat și despre producția care ține de armament și investițiile în apărare. Am discutat și cu companiile americane care au prezența în România să accelerăm proiectele inclusiv în privința reactoarelor de la Cernavodă”, a spus Oana Țoiu.

Ministra Afacerilor Externe a mai vorbit despre alte subiecte abordate în cadrul întâlnirii:

„Am discutat și de nuclear, dar și de rolul pe care România îl are în a contribui la partea logistică foarte importantă pentru SUA în ceea ce privește aducerea în Europa a LNG-ului.

Un moment cordial în conversație a fost legat mai degrabă de trecut, România și SUA sunt printre primele țări din lume, care nu doar că au descoperit petrol și au început să-l folosească, ci și una dintre primele multinaționale din lume în zona este româno-americană, din 1915, am descoperit un document oficial și l-am făcut cadou secretarului de Stat.



În ceea ce privește o întâlnire la nivel înalt Donald Trump-Nicușor Dan, Oana Țoiu a spus că subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii, însă nu s-a ajuns la un acord cu privire la o dată concretă, ci undeva pe la începutul anului viitor.