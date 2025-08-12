MINISTERUL EDUCAȚIEI A PUBLICAT CALENDARUL EXAMENELOR NAȚIONALE 2026

De către
Realitatea de Alba
-

Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de ordin pentru organizarea Evaluării Naționale și a Bacalaureatului 2026, precum și pentru admiterea la liceu. În documente se regăsesc atât datele examenelor propriu-zise, cât și ale simulărilor. Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura între 22 și 26 iunie 2026. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 2 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 9 iulie. Simularea este programată în perioada 16-18 martie 2026.

Înscrierea elevilor la Evaluarea Națională se face între 8 și 12 iunie, iar cursurile pentru clasa a VIII-a se încheie pe 12 iunie. Probele scrise sunt: Limba română – 22 iunie, Matematica – 24 iunie, Limba maternă – 26 iunie. Rezultatele inițiale se afișează pe 2 iulie, contestațiile se depun între 2 și 4 iulie, iar rezultatele finale se dau pe 9 iulie.

Bacalaureatul 2026 va începe pe 8 iunie cu probele orale, iar probele scrise se vor desfășura între 29 iunie și 3 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 13 iulie. Simularea Bacalaureatului este programată între 23 și 26 martie 2026. Înscrierea candidaților are loc între 2 și 4 iunie, iar cursurile pentru clasele terminale se încheie pe 4 iunie.

Probele de competențe se vor desfășura între 8 și 17 iunie, iar probele scrise în perioada 29 iunie – 3 iulie. Rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie, contestațiile se depun între 7 și 9 iulie, iar rezultatele finale se afișează pe 13 iulie. Simularea Bacalaureatului prevede următoarele date: 23 martie – Limba română, 24 martie – proba obligatorie a profilului, 25 martie – proba la alegere, 26 martie – Limba maternă, cu afișarea rezultatelor pe 16 aprilie.

Sursa: Newsinn

Articolul precedentMARCEL CIOLACU, DUPĂ CE RATA INFLAȚIEI A AJUNS LA 7,8%: ”NE-AM ÎNTORS ÎN URMĂ CU 2 ANI. GUVERNUL NU POATE STA CU MÂINILE ÎN SÂN”
Articolul următorMINISTRUL ENERGIEI ÎȘI RETRAGE FINUL DIN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL HIDROELECTRICA

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.