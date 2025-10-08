MESAJUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI LA ÎMPLINIREA A 2 ANI DE LA ATACURILE HAMAS ÎMPOTRIVA ISRAELULUI

România salută reluarea negocierilor de pace bazate pe cadrul inițiativei de pace a președintelui american Donald Trump.

„România își reiterează apelul pentru un armistiţiu imediat în conflictul dintre Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și acordarea fără obstacole a asistenței umanitare populației civile din Gaza” – este mesajul transmis de președintele Nicuşor Dan la împlinirea a doi ani de la atacurile comise de Hamas împotriva statului Israel, în care își exprimă solidaritatea cu toate victimele și familiile acestora.

Șeful statului mai afirmă că România salută reluarea negocierilor de pace bazate pe cadrul inițiativei de pace a președintelui american Donald Trump.