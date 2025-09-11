MAJORAREA TVA LA 21% AR PUTEA ADUCE INDUSTRIA HORECA LA NIVELUL DIN PERIOADA CRIZEI FINANCIARE

Majorarea TVA la 21%, de la 11%, ar putea aduce industria HoReCa la nivelul din perioada crizei financiare, în condițiile în care tot mai multe unități se închid, a declarat, joi, Radu Savopol, președinte HORA, în cadrul unei conferințe de presă.

‘Este un moment dificil pentru industria ospitalității, mai ales că a trecut sezonul de vară și cifrele nu sunt formidabile. Guvernul ne-a promis o reanalizare în octombrie a cifrelor. Din păcate ele nu sunt cele mai promițătoare. Astăzi în industria ospitalității în HoReCa, noi nu avem doar 11%, 11% este doar pentru mâncare, restul, băuturi alcoolice, soft drinks și deserturi astăzi sunt cu 21% și ni s-a promis că dacă cifrele vor scădea, vom trece pe 21% TVA inclusiv mâncarea. Credem că este o măsură care va afecta și mai mult, pentru că cifrele nu sunt formidabile. Multe locații s-au închis, multe locații sunt de vânzare și cred că toată lumea care accesează social media observă cât de multe restaurante, baruri, cafenele sau chiar și hoteluri de pe litoral sunt de vânzare. Cred că e un moment greu și ar fi păcat să se distrugă o muncă de peste 10 ani de zile a unei industrii care a crescut chiar și în perioada pandemiei’, a spus Radu Savopol.

Întrebat de jurnaliști ce ar presupune o majorare a TVA la 21%, el a afirmat că o pizza de 50 de lei ar putea ajunge la 70 de lei, pentru că în preț se vor regăsi toate scumpirile care vin în lanț, inclusiv materii prime sau energie.

Președinte HORA a avertizat că industria ar putea ajunge la o contracție similară cu cea din perioada crizei financiare.

‘Acum vorbesc de baruri, restaurante, pizzerii, inclusiv bodega din sat, sunt undeva între 33.000-35.000 de unități. Eu cred că deja s-au închis undeva între 2.000-3.000 de locații și dacă se va întâmpla să se mărească TVA sau mult mai multe taxe vor lovi în această industrie, eu cred că vom reveni undeva la 25.000. Dacă țin bine minte, în criza precedentă din 2009, 2010, 2011, ajunsese industria, care era tot în jur de între 30.000-35.000 înainte de criza din 2009, iar apoi ajunsese undeva la 25.000. Deci am avut o scădere foarte, foarte bruscă și se pare că și trendul acum este la fel’, a spus Radu Savopol.

HORA avertizează, în cadrul unui comunicat de presă, că majorarea TVA va distruge mii de afaceri și locuri de muncă, iar efectul așteptat va fi invers, astfel că va aduce și mai puțini bani la bugetul de stat decât predictibilitatea fiscală și combaterea evaziunii.

HORA, organizația care reunește aproape 200 de companii și o cifră de afaceri consolidată de peste 3 miliarde de euro anual, avertizează că majorarea TVA din HoReCa de la 11% la 21%, în timp ce pentru materiile prime rămâne la 11%, ar crea o concurență neloială și va duce la falimentul în lanț a sute de firme din sector.

Conform raportului analistului financiar Iancu Guda, cifra de afaceri a sectorului a fost, în 2024, de 52,17 miliarde lei, în creștere cu 8,2% față de 2023. Ajustată la inflație, avansul real este de doar 2,6%, comparativ cu 5,4% creștere a veniturilor disponibile.

Din punct de vedere al profitabilității a fost cel mai scăzut nivel post-pandemic, în scădere la 8% în 2024, față de 12% în 2023 și 16% în 2022. Forța de muncă este de aproximativ 185.000 angajați, dintre care 123.000 în restaurante și baruri.

‘Creșterea veniturilor există doar pe hârtie. În realitate, ajustată la inflație, industria abia respiră. Profiturile s-au prăbușit, iar operatorii sunt tot mai fragili’, precizează Iancu Guda, analist financiar.

Potrivit comunicatului, restaurantele se golesc, consumul este deja în scădere, iar pe lângă asta prețurile la energie și carburant contribuie și ele la declin. Odată cu amenințarea creșterii cotei de TVA la 21%, investițiile s-au blocat, iar anunțurile de vânzări de restaurante se înmulțesc de la o zi la alta.

Conform unui sondaj printre operatori, traficul în restaurante a scăzut masiv, între 40% și 50%, iar unele unități înregistrează scăderi până la 66%.

‘Poate la începutul verii eram mai pozitivi și ne gândeam că vom digera mai ușor taxele mai mari și creșterea TVA. Din păcate, vara a venit cu cifre negative și cu o perspectivă foarte proastă pentru toamna-iarna 2025-2026. Dacă cei care ne conduc nu se uită rapid la cifrele reale din HoReCa, ne vom trezi cu o industrie efectiv la pământ. Dacă vom duce și mâncarea la TVA 21% în HoReCa, cred că va fi finalul industriei. Nu ai cum să concurezi atunci când alt segment al economiei are TVA 11%, iar în restaurant același produs este taxat cu 21%. Ce cerem noi este ca mâncarea servită în restaurante să aibă același TVA ca și achiziția de materii prime necesare preparării acesteia. De ce să existe această diferență? O ospitalitate apreciată și susținută se întâlnește în alte țări civilizate din Europa’, a precizat Radu Savopol, președinte HORA.

Estimările HORA cu privire la efectele unei majorări la 21% a TVA sunt că prețurile la consumator vor înregistra o creștere de peste 10%, cifra de afaceri va consemna o scădere de peste 15% anul următor și vor avea loc concedieri masive, afectând zeci de mii de persoane, circa 15% din forța de muncă.

În context, HORA cere cu prioritate abandonarea oricărei intenții de a majora TVA în HoReCa la 21%, alinierea cotei de TVA pentru alimente între HoReCa și alte canale de comercializare ale acestora și implementarea unor măsuri compensatorii precum scutiri fiscale, stimulente pentru digitalizare și investiții, programe pentru formare profesională și intensificarea combaterii evaziunii.

AGERPRES