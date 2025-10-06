LIA OLGUȚA VASILESCU: PSD VREA REDUCEREA CU 10% A ANGAJAȚILOR DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ

Consultările PSD pe tema proiectelor care se aprobă în coaliție s-au încheiat. Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova, a explicat ce măsuri va cere PSD în ședința de mâine a coaliției.

„Săptămâna trecută, a trecut o ordonanță, 52, de Guvern, cu foarte multe lucruri care vor trebui să fie modificate, altfel întrăm în blocaj”, a atenționat Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Lia Olguța Vasilescu a explicat principalele cerințe cu care PSD merge la negocieri: „Ce vom susține mâine la coaliție pe pachetul de administrație. E foarte bine că am blocat acest pachet când se discuta de reducea cu 45% a numărului de posturi.

Suntem de acord cu o reducere de 30% din posturi, dar nu mai mult de 20% din totalul de posturi preluate. Sunt stabilite niște praguri prin lege. O lege. Am solicitat să existe o autonimie locală și să dăm posibiltatea președinților consiliilor județene. Dacă ei sunt în posibilitatea să facă disponibilizarea, să aibă posibilitatea să vină cu o reducere de 10% a cheltuielilor de personal.

Vrem să fie o reducere de personal de 10% și în administrația centrală, dacă în cea locală a avut loc anul trecut o reducere de 10%.”, a spus Vasilescu.

 
 

