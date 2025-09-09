LET’S DO IT, ROMANIA, ZIUA DE CURĂȚENIE NAȚIONALĂ, PE 20 SEPTEMBRIE

Pe 20 septembrie 2025, România se mobilizează din nou pentru un scop comun: un mediu mai curat și mai responsabil! Let’s Do It, Romania! dă startul ediției aniversare a Zilei de Curățenie Națională, sub mesajul „Prietenul la curățenie se cunoaște”, o campanie care sărbătorește 15 ani de fapte concrete și milioane de voluntari implicați.

Evenimentul are loc simultan în toate cele 41 de județe ale României și este deschis tuturor: cetățeni, familii, elevi, profesori, angajați, autorități locale, ONG-uri și companii. Cei care doresc să fie voluntari, sunt invitați să se înscrie pe: https://app.letsdoitromania.ro

Anul 2025 marchează un moment istoric: este primul an în care Ziua de Curățenie Națională are loc în mod oficial, ca zi stabilită prin lege după ce inițiativa a fost adoptată în Parlament și promulgată de Președintele României ca Legea 266/2024. Este o recunoaștere a impactului uriaș pe care voluntarii din toată țara l-au avut în ultimii 15 ani și un angajament pe termen lung față de mediu și responsabilitate civică.

Curățenie Națională, pe 20 septembrie

„Ziua de Curățenie Națională este despre implicare, despre speranță și despre puterea extraordinară a oamenilor de a transforma România. Este emoționant să privim în urmă și să vedem cât de departe am ajuns împreună. Anul acesta, nu sărbătorim doar 15 ani de Let’s Do It, Romania!, ci și primul an în care această zi are recunoaștere oficială. E momentul perfect să le mulțumim tuturor celor care au crezut în această mișcare și să îi invităm pe toți locuitorii României să ni se alăture pe 20 septembrie. Curățăm România, împreună.”— Ștefan Buciuc, Președinte Let’s Do It, Romania!

Ce înseamnă Ziua de Curățenie Națională?

Este cea mai mare mișcare socială din România, care aduce împreună voluntari din toate categoriile sociale pentru a colecta deșeurile din natură. În cei 15 ani de activitate, peste 2.6 milioane de români au răspuns „Prezent!”, curățând mii de hectare de teren și inspirând comunități întregi să devină mai responsabile.

Let’s Do It, Romania! face parte din mișcarea globală Let’s Do It World, alături de alte sute de țări care și-au unit forțele pentru a combate poluarea. La ediția din 2024, România împreună cu alte 190 de țări și peste 23 milioane de voluntari au dovedit un adevărat exemplu de solidaritate planetară.

Acțiunea în județul Brașov

În județul Brașov, Asociația Tot Mai Verde este cea care coordonează desfășurarea evenimentului. Alături de noi, sunt parteneri precum ADI ISO Mediu Brașov, Direcția Județeană de Mediu Brașov, Garda de Mediu Brașov.

În această ediție a Zilei de Curățenie Națională, sunt implicate 27 de UAT-uri din județul Brașov. Acestea sunt Municipiul Brașov, Făgăraș, Ghimbav, Victoria, Zărnești, Bod, Budila, Cincu, Crizbav, Dumbrăvița, Hălchiu, Hârseni, Hoghiz, Homorod, Jibert, Măieruș, Moeciu, Ormeniș, Parău, Poiana Mărului, Prejmer, Recea, Tărlungeni, Teliu, Ticușu, Vama Buzăului și Viștea.

Cum te poți implica!

Hai cu noi pe 20 septembrie la Ziua de Curățenie Națională: https://app.letsdoitromania.ro Devino voluntar în echipa de organizare în Brașov:înscriere pe platforma Voluntariat Brașov Donează și echipează voluntarii: detalii la [email protected] Descarcă aplicația Let’s Do It, Romania! și raportează zonele cu deșeuri pe care le întâlnești: https://qr.link/8dPRWK

Toate informațiile despre punctele de întâlnire pentru data de 20 septembrie 2025, vor fi disponibile pe site-ul proiectului https://app.letsdoitromania.ro , cat și pe pagina de Facebook a Asociației Tot Mai Verde – https://www.facebook.com/totmaiverde și Instagram https://www.instagram.com/totmaiverde/

Partenerii și invitații instituționali care se alătură Zilei de Curățenie Națională sunt: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Administrația Națională Apele Române, Romsilva, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România.

Despre Let’s Do It, Romania!

Asociația Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din România care se dedică promovării curățeniei și protejării mediului prin organizarea de evenimente de amploare, campanii educaționale și proiecte de reciclare, mobilizează comunități din întreaga țară pentru a combate problema deșeurilor și pentru a promova un stil de viață sustenabil. Printre inițiativele asociației se numără organizarea Zilei de Curățenie Națională, ateliere educaționale în școli și colaborări cu alte organizații și companii pentru a spori conștientizarea și participarea în proiecte ecologice.