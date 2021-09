Acuzații grave din interiorul partidului USR-PLUS! Emanuel Ungureanu spune că în PLUS au intrat oameni ai serviciilor secrete. Deputatul susține că Dacian Cioloș a adus în partidul său foarte mulți oameni din serviciile secrete.

„Foști ofițeri de informații de la SRI au intrat în PLUS. Noi, cei din USR, am interzis această apropiere de servicii”, a spus Emanuel Ungureanu, într-o intervenție în emisiunea Legile Puterii, la Realitatea PLUS.

„Oficial, deci sunt oameni care au venit oficial din structurile militare , au fost primiți în PLUS, iar cand s-a făcut fuziunea, noi, prin statut, am spus că respingem. Cred că, odată îmbrăcând o haină militară, având accces la anumite informații, este greu să cred că nu le folosesc atunci când intră într-un partid politic”, a mai spus Ungureanu.

„Noi, din USR, am considerat că n-au ce să caute ca membri ai unui partid politic, cei din PLUS au fost mai permisivi. La momentul când s-a făcut fuziunea, am început să-i dăm afară pe cei care au venit din Servicii în USR PLUS. Am un motiv foarte subiectiv să nu-l vreau pe domnul Cioloș ca președinte pentru că m-a executat și la Cluj, și la Buzău, din punct de vedere politic”, a mai spus Emanuel Ungureanu.

Sursa: Realitatea de Bucuresti