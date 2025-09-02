INSP: 3.982 DE CAZURI NOI DE PERSOANE INFECTATE CU SARS-COV-2

Un număr de 3.982 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 25 – 31 august, în creștere cu 3,4% față de săptămâna precedentă, a informat marți Institutul Național de Sănătate Publică.

Un număr de 893 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate nouă decese la persoane infectate cu COVID-19 (două persoane de sex masculin și șapte de sex feminin, toate prezentând comorbidități asociate).

În aceeași perioadă au fost efectuate 382 de teste RT-PCR și 27.318 teste rapide antigenice, cu 120,3% mai multe decât în săptămâna anterioară.

Rata pozitivității a fost de 14,4%, în creștere cu 16,2% față de săptămâna anterioară. AGERPRES

