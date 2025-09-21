IGPR: POLIȚIȘTII AU INTERVENIT ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ LA 44 DE EVENIMENTE SESIZATE

Polițiștii au intervenit în perioada 12-18 septembrie, la 44 de evenimente sesizate în incinta sau zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, informează, duminică, Poliția Română, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în intervalul menționat, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice, polițiștii au acționat în dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice, prin includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii și plecării elevilor la/ de la cursuri.

Totodată, au fost derulate 551 de activități în cadrul tuturor programelor/ proiectelor/ campaniilor, în unitățile de învățământ preuniversitar, la care au participat 13.684 de beneficiari.

Dintre acestea, la 250 de activități au fost abordate tematici pentru prevenirea infracțiunilor comise cu violență, având ca scop creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale fenomenelor de tip bullying și de violență școlară.

De asemenea, pentru conștientizarea riscurilor, vulnerabilităților și a consecințelor în ceea ce privește consumul și traficul ilicit de droguri/ substanțe interzise, au fost derulate 79 de activități.

Conform comunicatului Poliției Române, au fost organizate și desfășurate 131 de activități pentru verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare, la nivelul trecerilor pentru pietoni, din zonă adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

În contextul rezultatelor pozitive înregistrate în anul școlar anterior în cadrul Campaniei naționale ‘Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția’, a fost aprobată continuarea derulării acesteia pentru anul școlar 2025-2026, prin inițierea și implementarea Proiectului ‘Scoate violența școlară din anonimat !’, în parteneriat cu CNP – Corpul Național al Polițiștilor.

Proiectul se derulează la nivel național și are ca scop creșterea gradului de conștientizare de părinți, cadre didactice, elevi, precum și la nivel de societate, cu privire la necesitatea asigurării unui climat optim de siguranță în mediul școlar, prin prevenirea victimizării minorilor, prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și/ sau infracționalității în mediul școlar, scop care se circumscrie Campaniei ‘Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția’.

Proiectul ‘Scoate violența școlară din anonimat !’ se adresează elevilor din sistemul național de învățământ preuniversitar, părinților și cadrelor didactice și va contribui la creșterea gradului de siguranță în mediul școlar.

Pentru identificarea și implementarea celor mai bune soluții, necesare asigurării unui climat optim pentru elevi și cadrele didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, în scopul creșterii gradului de siguranță în mediul școlar, polițiștii vor continua derularea acțiunilor și activităților specifice pe tot parcursul anului școlar 2025 – 2026, se mai arată în comunicatul Poliției Române.

AGERPRES