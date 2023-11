Horoscop weekend 11-12 noiembrie 2023. Mutarea lui Mercur în Săgetător aduce distracție, entuziasm și sete de cunoaștere

Weekend-ul 11-12 noiembrie 2023 vine cu o veste bună pentru acei nativi care au fost atrași de aventură și curiozitate. Mutarea lui Mercur în Săgetător aduce cu sine entuziasm, distracție și o sete incredibilă de cunoaștere. Mulți nativi vor deveni mici vizionari, cu o mulțime de idei și planuri pentru viitor.

Săgetătorul este una dintre cele mai aventuroase și curioase semne ale zodiacului, și este deschis la tot ceea ce este nou și neobișnuit. Cu Mercur în Săgetător, zodiile vor fi încurajate să exploreze lumea din jurul lor, să înțeleagă lucruri noi și să aibă conversații interesante, pe care le vor face cu ușurință și cu mult entuziasm.

Cu toate acestea, există un îndemn de prudență, deoarece Mercur în Săgetător poate face anumite zodii să devină impulsive și să se concentreze mai puțin asupra detaliilor. Acești nativi ar trebui să păstreze un echilibru și să rămână la fel de atenți ca întotdeauna la deciziile pe care le iau, pentru a evita potențiale probleme și dezamăgiri.

Horoscop weekend. BERBEC

Contextul astral al acestor zile te indeamna din plin sa socializezi si sa iti faci noi conexiuni. Tu oricum esti inclinat natural pentru asta dar acum este chiar si mai indicat, pentru ca beneficiile pot fi mari. La fel de bine, un focus intens pe zona ta spirituala te poate trage de la rezolvarea unor situatii pragmatice de viata spre dorinta de a de dezvolta personal si spiritual. Nu te epuiza incercand sa rezolvi totul o data. Lasa-le pe toate pe rand. Unele se desfasoara si de la sine, in propriul ritm, fara sa le planifici tu.

Horoscop weekend. TAUR

Contextul astral al acestor zile te indeamna sa te ocupi si te tine. Ai si tu propriile vise si ambitii, propriile nevoi de relaxare si incarcare de baterii, desi toata lumea stie cat de laudabila este dedicarea ta naturala unui grup sau comunitate. Cu cat pui mai mult, cu atat scoti mai mult. Investeste in tine si vei fi plin de vitalitate pentru a continua si alte actiuni umanitare.

Horoscop weekend. GEMENI

Contextul astral al acestor zile iti favorizeaza oportunitatea sa impartasesti tot felul de aventuri cu prietenii si cu cei dragi. Daca esti singur, iubirea este posibila in special daca frecventezi locuri si medii noi. Mintea ta poate continua sa se focuseze pe raspunderi importante din cursul saptamanii si pentru ce va urma. Te poti preocupa si gandi mult pentru o decizie asupra careia nu ai claritate. Fa-ti timp in aceste zile sa analizezi faptele ca sa iei cea mai buna decizie.

Horoscop weekend. RAC

Contextul astral al acestor zile iti favorizeaza sentimente puternice ca intensitate despre mai multe subiecte. Pe de-o parte te simti motivat si dornic sa actionat, pe de alta parte te gandesti destul de mult la motivele pentru care o faci. Aceeasi indoiala pare ca o manifesti si legat de o decizie care ti-ar putea influenta viitorul semnificativ. Gandeste-te cu multa atentie de ce este importanta pentru tine, iar motivele palpabile iti vor da indicatii valoroase ce ai de facut. Prietenii nu sunt cea mai puternica sursa de informatie si recomandare, daca cauti sfaturi de la ei. Raspunsurile sunt mereu in inima ta.

Horoscop weekend. LEU

Contextul astral al acestor zile iti favorizeaza relatiile care primesc o portie de energie buna incepand de acum. Sunt zile bune pentru a se intari legatura cu un partener sau cu persoana iubita. Oamenii din viata ta se vor dovedi companie placuta si suport pozitiv, in special daca traversezi o situatie dificila. Daca esti singur, creste-ti interactiunile cu oamenii acum si iti cresti sansele de a nu mai fi singur.

Horoscop weekend. FECIOARA

Contextul astral al acestor zile pune lumina asupra unei clarificari importante de care ai nevoie. Daca ai vorbit cu cineva repetat despre actiunile sale, zilele acestea pot aduce o conversatie care iti permite sa mergi mai departe si sa gasesti finalizare. Si probabil ca aceasta nu vine inainte de vreme. Totodata, ai putea privi cu interes explorarea unei oportunitati care are previziuni excelente pentru tine. Cerceteaza cu multa atentie totusi, pentru ca nu toate informatiile momentului sunt total de incredere.

Horoscop weekend. BALANTA

Contextul astral al acestor zile iti mentine atentia pe subiectele de tin de munca ta, chiar daca sunt zile libere. Oricare ar fi sarcinile si muncile pe care le-ai luat asupra ta si care te pot solicita, esti fericit sa pui la bataie efortul implicat ca sa obtii un rezultat de durata. Cheia pentru a reusi este sa mentii un bun echilibru intre munca si relaxare. Se pot anunta si relaxari romantice la orizont care iti prind foarte bine. O intalnire plina de viata si pasiune te poate umple de speranta, insa bucura-te de moment deocamdata.

Horoscop weekend. SCORPION

Contextul astral al acestor zile iti favorizeaza relatiile din cadrul familiei care acum devin mai usoare si mai calde. Simti o mai mare disponibilitate sa faci compromisuri si sa vezi tot ce e mai bun in altii. Daca simti ca ai dori sa faci anumite amenajari acasa, sa aduci imbunatatiri, este un timp minunat sa te gandesti la ele si sa le si faci. Esti singur ? Ai putea avea sentimente puternice pentru cineva iar zilele ce vin sa fie tocmai bune sa decizi daca vrei sa mearga lucrurile mai departe natural sau deloc sau sa faci tu pasi suplimentari.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Contextul astral al acestor zile te ajuta si indeamna sa recuperezi timp pretios si de suflet in relatia cu un prieten drag cu care sa vorbesti, in special daca membrii de familie nu sunt disponibili asa cum ai vrea tu, scrie Sfatul Parintilor. O perspectiva proaspata iti poate permite sa te ridici deasupra diverselor contradictii si sa iti formezi o opinie mai informata. Fii atent sa nu te implici in scheme care nu sunt ceea ce par a fi.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Contextul astral al acestor zile iti favorizeaza implicarea in multa planificare si organizare, in special daca ai un proiect mare ce se pregateste sa se deruleze, formeze, lanseze, dezvolte. Acum poti lucra eficient si pune bazele pentru un succes frumos viitor. Da-ti timp totusi si pentru timp de relaxare pentru ca asa te deschizi spre elemente creative care sa aduca acea scanteie in plus in viata ta si in proiectele tale.

Horoscop weekend. VARSATOR

Contextul astral al acestor zile te ajuta sa te ocupi de ceva debarasare. Poate fi din dulapuri sau din camara sau din viata ta. Continua sa fie activa tema de a-ti gestiona resursele cu abilitate, de aceea e normal sa simti sa faci orice te ajuta sa te eliberezi de ce nu mai ai nevoie ca sa poti avea spatiu eficient pentru viitor. Poate e momentul sa spui la revedere la ceva pastrat doar din criterii sentimentale, in special daca nu e folosit si blocheaza spatiul. Totodata, noi posibilitati sociale te vor incanta zilele acestea dar si in continuare.

Horoscop weekend. PESTI

Contextul astral al acestor zile te sustine sa accepti provocari – care oricum iti plac destul de mult – care sa te ajute sa mergi inainte cu planurile tale, in ciuda altor aspecte ce te pot trage in alte directii. Pe plan sentimental, se poate aprinde o veche flacara a iubirii. Mai este ea de actualitate pentru tu cel de acum ? Doar inima ta stie raspunsul. Daca apare o ocazie sa te implici intr-o cauza umanitara, fa-o.

