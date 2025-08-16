GOL PENTRU NICOLAE STANCIU LA DEBUTUL LA GENOA, ÎN CUPA ITALIEI

De către
Realitatea de Alba
-

Jucătorul român Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obţinută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formaţiei Vicenza, în Cupa Italiei.

Stanciu a făcut 3-0, cu un gol superb, din voleu, exact la vinclu

Nicolae Stanciu a fost utilizat ca titular de antrenorul Patrick Vieira în meciul din Cupa Italiei dintre Genoa şi Vicenza.

Echipa patronată de Dan Şucu a deschis scorul în minutul 40, prin Valentin Carboni, iar în primul minut suplimentar din repriza întâi, Benassai (Vicenza) a înscris în propria poartă, dublând avantajul genovezilor.

Stanciu a făcut 3-0 în minutul 54, cu un gol superb, din voleu, şi a ieşit de pe teren în minutul 80, schimbat cu Venturino.

Genoa s-a impus cu 3-0 în faţa celor de la Vicenza şi s-a calificat în 16-imile Cupei Italiei.

