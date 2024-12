GEORGE SIMION: KLAUS IOHANNIS L-A PUS URMAȘ PE NICUȘOR DAN. MESAJUL EXCLUSIV AL LIDERULUI AUR LA REALITATEA PLUS

Liderul AUR a transmis un mesaj în exclusivitate pentru telespectatorii postului de televiziune Realitatea PLUS! George Simion îndeamnă românii să își păstreze credința și să nu se lase intimidați de ce se întâmplă la momentul actual în România. Mai mult, acesta susține că Nicușor Dan este planul lui Klaus Iohannis pentru conducerea țării.

„Am fost primul care am anuntat că urmasul pregatit de Klaus si principalul beneficiar al acestei lovituri de stat este Nicusor Dan, astăzi cu vârf si indesat se confirmă aceste informatii pe care le-am avut, transmit tuturor telespectatorilor Realitatii TV, singurul post care a ramas aproape de poporul roman sa aiba grija la toate miscarile care vor avea loc in urmatoarele zile.

Nu intamplator Aleksander Soros Jr este cel care a zburat de la Fort Lauderdale pana in București cu avionul privat din vinerea neagra din 6 decembrie, neagra pentru democratia din romania si pentru alegerile libere. Este un razboi la nivel mondial intre progresisti si patrioti iar fortele progresiste, globaliste si-au nominalizat favoritul.

Pe Nicusor Dan, care promitea bucurestenilor prosperitate, corectitudine, o mai buna gestionare a capitalei si care ii tradeaza astfel pe locuitorii capitalei. Nu a facut nimic 4 ani si îl va moșteni pe Klaus Iohannis în fotoliul de la Cotroceni, dacă romanii vor fi manipulati în continuare de forțele sistemului.

Suntem împotriva ideii ca alegerile prezidențiale să fie reluate de la 0, ma voi afla maine intr-o delegatie la starburg, voi discuta cu șefii Greko, sefii consiliului european, sefii parlamentului eurppean, voi avea discutii doar in interesul poporului roman si se pare ca am fost singurii care am ascultat vocea romanilor.

Hienele erau deja pregatite cu planul pentru viitorii conducatori ai romaniei, sper din suflet că toate atacurile la Anca Alexandrescu si la adresa Realitatii TV sa incetze. Sper ca acest spectacol al catuselor si al anchetelor anuntate de procurori sa inceteze pentru ca nu este nimic altceva in spatele votului romanilor decat faptul ca romanii s-au saturat de acest sistem”, a spus George Simion în mesajul pentru Realitatea Plus.

