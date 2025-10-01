GEORGE SIMION: „CLASA POLITICĂ VREA SĂ NE SCADĂ DIN SONDAJE, DAR AUR ARE 40%”

Mesaj important din partea liderului suveraniștilor, George Simion. Președintele AUR a transmis că actuala clasă politică încearcă să scadă procentajul de 40% din sondaje pe care îl are acum partidul său. De asemenea, Simion a mers în cele mai multe zone din țară pentru a sta de vorbă cu românii ignorați de stat. 

„În momentul ăsta, România este o victimă traumatizată. Tot ce încearcă unii și alții e să ne dezlipească pe noi de Călin Georgescu, pe Călin Georgescu de noi, să ne reducă procentajul ăsta care le dă frisoane – 41%. Poate și mai mult”, a declarat George Simion. 

Liderul AUR, aproape de oameni: Simion a stat de vorbă cu românii uitați de autorități

George Simion a cutreierat țara pentru a se întâlni cu românii uitați de stat, care i-au împărtășit nemulțumirile și problemele lor.

„Uitați-vă: rapiță semănată acum și nici n-a răsărit, n-a dat nimic”, a spus un român. 

El a făcut poze cu susținătorii săi și i-a încurajat pe oameni. 

Sursa: Realitatea din AUR

