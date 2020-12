Cine este omul Gabriel Pleșa?

În primul rând, vă rog să îmi permiteți să vă mulțumesc pentru acest interviu și, prin intermediul dumneavoastră, să mulțumesc albaiulienilor pentru susținerea de la alegerile locale și parlamentare din acest an. Pentru mine este o onoare să fiu primarul municipiului Alba Iulia și angajamentul meu față de cetățeni este că voi aduce albaiulienii în centrul tuturor deciziilor administrației locale.

Sunt albaiulian, născut și crescut, în acest oraș care pentru mine a fost și va fi mereu ACASĂ. Părinții mei, și ei albaiulieni cu dragoste pentru oraș, m-au învățat mereu că trebuie să fiu VERTICAL, CINSTIT, SĂ IUBESC OAMENII și să fac tot ce îmi stă în putință pentru comunitatea noastră. Sunt de profesie inginer TCM, absolvent al Universității Tehnice Cluj Napoca, cu un doctorat în economie la Academia de Studii Economice București. Provin din mediul de afaceri, fiind acționar la două societăți din domeniul construcțiilor, alături de fratele meu mai mare. Am doi copii minunați: Andrei, în vârstă de 21 de ani și Anastasia, în vârstă de 12 ani.

Dar să știți că, înainte de toate, sunt un om obișnuit, care își iubește din tot sufletul orașul, care îndrăgește istoria, cultura și arta.

Care este sistemul de valori după care vă ghidați în viață?

Așa cum am început să vă spun, părinții mei m-au învățat mereu să fiul OM, adică să îmi iubesc semenii, să fiu cinstit și vertical. Apoi, sunt creștin și îmi iubesc țara, respectând cu cinste valorile naționale. Cred în profesionalism, meritocrație și bun simț, iar decizia de a candida la alegerile locale din acest an, cred că, pentru mine, a fost o responsabilitate cetățenească. Nu mai puteam sta pe margine și să privesc cum Alba Iulia era confiscată de un grup de băieți deștepți, iar interesul real al cetățenilor era uitat sau ignorat.

Cum ați ajuns în politică? De ce ați ales să candidați?

Sunt un om care am luptat mereu pentru principii, respect și corectitudine în politică. Mă bucur că, după ani de frământări și dezamăgiri, am reușit să găsesc în USR-PLUS oameni care gândesc ca mine și au aceleași valori: respectul, cinstea, corectitudinea, meritocrația și interesul comunității. Am format o echipă puternică și împreună cu albaiulienii am reușit să câștigăm Primăria Alba Iulia. Am decis să candidez pentru Primăria Alba Iulia și să lupt alături de albaiulieni. Nu candidez pentru beneficiile funcției, nu candidez din răzbunare sau pentru ce alte lucruri au mai inventat opozanții politici. Candidez pentru Alba Iulia și pentru albaiulieni. O astfel de candidatură, pentru un om care iubește acest oraș, nu este un moft, ci o RESPONSABILITATE cetățenească. Am ales să candidez deoarece am simțit că administrația orașului și viața comunității se îndreaptă într-o direcție greșită! Îmi doresc mult să influențez pozitiv, prin prestația mea, calitatea vieții în Alba Iulia.

Dacă ați fi un simplu cetățean ce calități credeți că ar trebui să aibă un primar?

Un primar trebuie să fie în primul rând OM și, pentru a lua decizii înțelepte, trebuie să se pună în locul cetățeanului. Un primar trebuie să dea dovadă de transparență totală, să fie corect, muncitor, cinstit, vertical și să își iubească semenii și orașul.

A trecut mai bine de o lună de când vă aflați în funcția de primar al municipiului Alba Iulia. Ce ați reușit să realizați în această perioadă?

În primul rând am redat Alba Iulia albaiulienilor și am readus cetățenii în centrul deciziilor administrației publice locale. Am adus în Primăria Alba Iulia buna guvernare locală, legea și ordinea, performanța și meritocrația. Așa cum am spus și în campania electorală, alături de albaiulieni am declanșat o adevărată revoluție a bunului simț și a respectului pentru cetățean!

Ce am făcut până acum? În primul rând am deschis primăria pentru cetățeni și am încercat să transparentizat total activitatea instituției. De asemenea, am început o evaluare serioasă a tuturor compartimentelor primăriei, urmând să facem și un audit pentru că albaiulienii trebuie să știe unde se află administrația locală și cum a fost administrat orașul lor. De asemenea am finalizat prima bugetare participativă, care a implicat direct cetățenii în conturarea unor proiecte care vor fi finanțate anul viitor cu 1 milion de lei din bugetul local. Fără lipsă de modestie, vă spun că sunt multe lucruri făcute în această perioadă și mai sunt foarte multe lucruri de făcut.

Cel mai important este însă faptul că am construit un parteneriat corect și deschis cu cetățenii, care sunt consultați înainte de deciziile importante sau pot să îl sune oricând pe primarul lor când au o problemă care ține de administrația locală. Astfel, numărul meu de telefon este public și poate să mă sune orice albaiulian. Am lansat chiar și o campanie denumită „Primarul vine pe strada ta”, astfel încât merg pe fiecare stradă unde sunt solicitat de cetățeni pentru a discuta despre problemele lor.

Care sunt cele mai importante trei probleme care necesită soluționare de urgență în municipiul Alba Iulia?

Dacă ar fi doar trei probleme urgente vă spun sincer că aș avea cea mai ușoară misiune. Din păcate Alba Iulia și albaiulienii au o mulțime de probleme, unele dintre acestea amânate de prea mult timp.

Vă dau doar câteva exemple: infrastructura în noile cartiere ale municipiului (Alba Iulia are aproape 150 de kilometri de străzi neasfaltate), locurile insuficiente în creșe, lipsa parcărilor, dezvoltarea urbanistică haotică, lipsa unui ștrand, a unei săli polivalente sau a unui teatru. De asemenea, în următorii ani trebuie să gândim cu seriozitate posibilitatea de a construi un nou spital la Alba Iulia.

Cât de importanți sunt tinerii și ce veți face pentru a-i implica activ pe aceștia în viaţa comunităţii?

Tinerii sunt resursa cea mai importantă a unei comunități și este normal să încercăm să îi implicăm și să îi ținem aproape de oraș. În campania electorală, fiul meu Andrei m-a provocat la un interviu „pe bune”, cum spunea el, despre Alba Iulia. Și în acel interviu mă întreba ce voi face pentru tineri și cum va reuși primăria să îi țină în Alba Iulia. I-am spus ceea ce vă spun și dumneavoastră: tinerii rămân într-un oraș doar dacă acel oraș este atractiv pentru ei, dacă le oferă oportunități de dezvoltare profesională, dar și posibilități de petrecere a timpului liber. Eu îmi doresc ca Alba Iulia să fie un oraș atractiv pentru tineri, iar acest lucru îl putem face doar dacă implicăm tinerii în deciziile privind viitorul orașului lor.

Apoi, vreau să vă spun că la Alba Iulia educația este o prioritate și vom investi mereu în unitățile de învățământ din municipiu. „Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara!” spunea Spiru Haret, iar acesta este mai mult decât un citat; ar trebui să fie regula de bază pe care se construiește orice comunitate serioasă. Copiii aceștia minunați, care învață în școlile din Alba Iulia, vor fi cei care vor avea, peste ani și ani, grijă de noi și de municipiul nostru.

Să facem un exercițiu de imaginație. Cum va arăta municipiul Alba Iulia în 2024?

Chiar dacă nu se cade să răspund la o întrebare cu o întrebare, i-aș întreba pe cititorii dumneavoastră cum și-ar dori ei să arate Alba Iulia peste 4 ani? Să știți că fiecare răspuns la această întrebare ne interesează deoarece, ca primar, mi-am propus să am un dialog continuu cu albaiulienii. Alba Iulia din 2024 aș vrea să fie cât mai aproape de ceea ce își doresc albaiulienii acum. Așteptările lor sunt foarte mari și presiunea pe noua echipă administrativă va fi foarte mare, însă sunt sigur că vom reuși să implementăm, în următorii patru ani, proiecte importante și să schimbăm în bine fața orașului. Pentru toate acestea este nevoie de un parteneriat corect și transparent cu albaiulienii. Sper ca Alba Iulia să arate în 2024 ca un oraș european modern, cu o calitate a vieții în creștere și o dezvoltare care să îi permită să egaleze municipiile reședință de județ vecine: Cluj-Napoca, Sibiu sau Târgu Mureș.

Funcția pe care o ocupați le permite oamenilor să fie critici. Ce le transmiteți?

Fără să pară o glumă, vă rog să îmi permiteți să îl citez pe Abraham Lincoln care spunea că „votul este mai puternic decât glonțul”. Asta trebuie să înțeleagă cetățenii, că în votul lor stă viitorul comunității în care trăiesc. Absenteismul la vot nu este o pedeapsă pentru clasa politică, ci o pedeapsă care se va resimți asupra comunității.

Îi îndemn astfel pe cetățeni să se implice activ în luarea deciziilor, să fie partenerii noștri în dezvoltarea municipiului Alba Iulia și să nu ezite niciodată să ne tragă de mânecă atunci când ei cred că greșim.

Vă mulțumesc mult pentru oportunitatea acestui interviu și vă asigur că, atât eu cât și colegii mei din primărie, vom fi mereu deschiși pentru a vorbi despre proiectele și planurile pentru Alba Iulia.

Sursa foto: Facebook

Sursa: Realitatea de Alba