Frații Tate s-au întors în România din Statele Unite ale Americii, cu un avion privat.

„Suntem în România, așa cum am promis, pentru că oamenii nevinovați nu fug. După lucrurile prin care am trecut, merităm deplin să se vadă că nu am făcut nimic greșit, că nu ar fi trebuit să fim judecați sau să stăm la închisoare și să fim denigrați”, a declarat Andrew Tate la momentul aterizării la București.

Sub control judiciar, cei doi trebuie să se prezinte periodic la poliție.

”Pe scurt: un avion privat va zbura în curând de la aeroportul din Fort Lauderdale (SUA) spre București. Frații Tate, care au părăsit România în urmă cu câteva săptămâni, cu un avion privat, care a decolat din București spre Fort Lauderdale (SUA), ar trebui să se întoarcă în țară în această lună. Așadar, nu este exclus ca aceștia să revină din statul american Florida în capitala României cu acest zbor privat. Actualizare: Andrew Tate a confirmat pe Twitter, la mai bine de o oră după postarea BoardingPass, că revine în țară alături de fratele său. Avionul cu care aceștia zboară este un Gulfstream G650ER operat de Qatar Executive și va ateriza la București sâmbătă, 22 martie, în jurul orei 3:00, după 12 ore de zbor”, notează portalul BoardingPass, citat de Agerpres.

”Cheltuind 185.000 de dolari pe un avion privat peste Atlantic, pentru a semna o singură bucată de hârtie în România. Bărbații nevinovați nu fug. Își curăță numele în instanță”, a scris Andrew Tate într-un mesaj pe platforma X.

Pe 27 februarie, frații Tate au părăsit România, ei având acceptul procurorului de caz de la DIICOT care îi anchetează într-un dosar de viol.

Părțile au convenit atunci ca cei doi să se întoarcă în România, ambii aflându-se sub măsura controlului judiciar.

Acuzațiile aduse fraților Tate

Cu dublă cetățenie, britanică și americană, Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT în iunie 2023, fiind acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe.

Ulterior, în decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

Potrivit Financial Times, Richard Grenell, un emisar al președintelui american Donald Trump, le-ar fi cerut, la mijlocul lunii februarie, autorităților române, în timpul unei întâlniri cu ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, să le predea lui Andrew Tate și fratelui său Tristan pașapoartele.

Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurări că Statele Unite ale Americii ”nu au făcut nicio cerere” legată de ”situația juridică” a celor doi frați.

Fost kick-boxer profesionist, Andrew Tate este un cunoscut influencer cu peste 10 milioane de urmăritori pe rețeaua X, unde promovează drepturile bărbaților prin mesaje homofobe și rasiste, notează Agerpres.