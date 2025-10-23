FLORIAN COLDEA AJUNGE LUNI ÎN FAȚA JUDECĂTORILOR DE LA CURTEA DE APEL BUCUREȘTI, ÎN DOSARUL DNA 

Curtea de Apel București va analiza lunea viitoare legalitatea măsurilor asigurătorii instituite de DNA în dosarul în care generalul Statului Paralel, Florian Coldea și oamenii din jurul său au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat.

Fostul număr doi în SRI a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, alături de fostul șef al Direcției Juridice a SRI, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă (decedat în luna spetembrie), avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani.

sursă: Portalul instanțelor

Între 2018 și 2024, inculpații ar fi folosit influența dobândită în fostele funcții publice pentru a obține sume mari de bani sub aparența unor contracte de consultanță juridică, promițând „protecție” și soluții favorabile în dosare penale.