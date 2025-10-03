FIFA A PREZENTAT „TRIONDA”, MINGEA OFICIALĂ A CUPEI MONDIALE DIN 2026

Denumit „Trionda”, balonul alb cu pete roșii, verzi și albastre, se remarcă prin stabilitate și aderență și prezintă un senzor de mișcare, util în procesul de arbitraj video. Mingea, concepută de același producător din 1970 până în prezent, a fost lansată de FIFA în cadrul galei de joi, de la New York.

Numele „Trionda” este o combinație între numărul de țări organizatoare și „onda”, care, în spaniolă, înseamnă „val” sau „undă”.

Pe suprafața balonului sunt imprimate simbolurile țărilor-organizatoare: frunzele de arţar ale Canadei, vulturul Mexicului şi stelele Statelor Unite, cu un triunghi reprezentând unitatea acestora.

Mondialul de fotbal din 11 iunie – 19 iulie 2026 va alinia, în premieră, 48 de echipe, un maxim istoric. De asemenea, este prima ediție găzduită de trei țări.

România are șanse de calificare prin cele două meciuri de baraj din luna martie, din Liga Națiunilor.

Tragerea la sorţi pentru componenţa grupelor Cupei Mondiale va avea loc în ziua de 5 decembrie, la Washington.