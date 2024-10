FESTIVALUL FILMULUI EVREIESC: FILME SEMNATE DE REGIZORI DE RENUME, EXPOZIŢII ŞI MOMENTE DEDICATE GASTRONOMIEI

Filme semnate de regizori evrei de renume, producţii cinematografice din Israel, Germania, Franţa şi Statele Unite ale Americii vor putea fi urmărite, în perioada 27 – 31 octombrie, la cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Filmului Evreiesc.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, evenimentele din cadrul festivalului vor avea loc la sediul ARCUB din Gabroveni.

Alături de filme, organizatorii au pregătit şi momente muzicale, lansări de carte, expoziţii, precum şi momente dedicate gastronomiei.

O noutate a acestei ediţii o reprezintă concursul de scurtmetraje adresat adolescenţilor din clasele a VIII-a – a XII-a, iniţiat din dorinţa de a contribui la cunoaşterea valorilor patrimoniului evreiesc şi a personalităţilor evreieşti în rândul noilor generaţii, precizează sursa citată.

Tema centrală a ediţiei din acest an este „Vârstele identităţii”, filmele din cadrul festivalului fiind selectate pentru a oferi publicului o viziune cât mai amplă asupra culturii, valorilor şi tradiţiilor evreieşti.

Deschiderea oficială a ediţiei din acest an a festivalului va avea loc duminică, de la ora 18,00, cu un program care aduce laolaltă filmul, artele vizuale, cartea şi muzica.

În deschidere va fi proiectat filmul „Telling Nonie” în regia lui Paz Schwartz, peliculă câştigătoare a Premiului pentru dialog intercultural la Festivalul de Film Evreiesc Berlin Brandenburg.

În aceeaşi seară, va fi vernisată expoziţia „Bucureştiul sefard”, în prezenţa autoarelor – Felicia Waldman şi Anca Tudorancea, care va putea fi vizitată de-a lungul celor cinci zile ale festivalului. De asemenea, volumul „Halfon saga: o poveste despre ascensiunea şi declinul aristocraţiei sefarde din România”, de Felicia Waldman, apărut la Editura Integral, va fi lansat în seara de debut a ediţiei din acest an a Festivalului Filmului Evreiesc. Momentul muzical al serii va fi susţinut de Ethan Schmeisser (pian) şi Oana Berbec (soprană).

În festival vor putea fi urmărite, alături de filmul din deschidere, peliculele „Vishniac”, regia Laura Bialis, şi „Paris Boutique”, regia Marco Carmel – pe 28 octombrie, „The Return from the Other Planet”, regia Assaf Lapid, şi „Le dernier des juifs (A Good Jewish Boy)”, regia Noe Debre – pe 29 octombrie, „Les eaux du Boug”, regia Marc Sagnol, şi Sallah Shabbati, regia Ephraim Kishon – pe 30 octombrie.

Seara de închidere reuneşte un program bogat cu film, muzică, precum şi un moment dedicat gastronomiei: demonstraţie de bucătărie evreiască.

Filmul serii este o peliculă recompensată cu nu mai puţin decât 10 Premii Ophir (Oscarurile israeliene sau Premiile Academiei israeliene pentru excelenţă în film şi televiziune) – „Seven Blessings”, în regia lui Ayelet Menahemi.

Momentul muzical al serii îi reuneşte pe Tehila Nini Goldstein (mezzo-soprană), Ethan Schmeisser (pian), Laura Ţurlea (vioară), Mladen Spasinovici (violoncel) şi Ioana Bălaşa (flaut).

Accesul la proiecţii şi evenimentele conexe din program este liber, în limita locurilor disponibile. Cei interesaţi sunt invitaţi să transmită o solicitare pe email, către [email protected].

Festivalul Filmului Evreiesc (Bucharest Jewish Film Festival) se înscrie într-o reţea care include 200 de evenimente organizate în întreaga lume sub brand-ul Jewish Film Festival.

Ediţia de anul acesta este organizată de Semper Culturalia, în parteneriat cu Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii şi al Departamentului de Relaţii Interetnice.

