FCSB ȘI UNIVERSITATEA CRAIOVA, MECIURI ÎN EUROPA ÎN ACEASTĂ SEARĂ

Campioana României la fotbal, FCSB joacă, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, cu elvețienii de la Young Boys Berna într-un meci ce contează pentru etapa a doua a grupei unice din Europa League.

În prima etapă din Europa League, FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles iar Young Boys Berna a pierdut cu 4-1 duelul de acasă cu grecii de la Panathinaikos. La partida de joi contra elvețienilor, suporterii FCSB-ului vor fi urmăriți atent de reprezentanții UEFA. Forul continental a decis să trimită un delegat special la București, care va avea misiunea de a urmări comportamentul fanilor.

Dacă suporterii vor recidiva și vor scanda iarăși insulte rasiste/discriminatorii, FCSB riscă sancțiuni mai grave. Se poate ajunge inclusiv la suspendarea stadionului. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. Tot în această seară debutează în grupă din Conference League și Universitatea Craiova. Liderul din Superligă va întâlni la Sosnowiec pe Raków Częstochowa, formația românului Bogdan Racovițan. Meciul este diseară de la ora 22:00.