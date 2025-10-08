EUROPA TREBUIE SĂ RĂSPUNDĂ RĂZBOIULUI HIBRID DUS DE RUSIA, AFIRMĂ URSULA VON DER LEYEN

Europa ‘trebuie să răspundă’ în fața ‘războiului hibrid’ dus de Rusia, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, estimând că ‘ceva nou și periculos’ se întâmplă pe cerul european, informează AFP.

‘Nu trebuie doar să reacționăm, trebuie să descurajăm. Pentru că dacă noi ezităm să acționăm, zona gri nu va face decât să se extindă’, a atenționat ea în timpul unui discurs susținut în Parlamentul European, la Strasbourg.

Evocând survolurile de drone deasupra unor obiective strategice din Belgia, Polonia, România, Danemarca și Germania, dar și cabluri submarine secționate și campanii de influență răuvoitoare în timpul unor scrutine, ea a insistat asupra faptului că nu poate fi vorba de ‘acte de hărțuire izolate’.

‘Două incidente pot fi o coincidență. Însă trei, cinci, zece? Este vorba de o campanie în zona gri contra Europei’, a subliniat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a revenit în special asupra ‘zidului anti-drone’, idee pe care ea a lansat-o în urmă cu o lună, estimând că acesta este un răspuns indispensabil la realitățile războiului modern.

Ea a îndemnat la înființarea unui sistem abordabil în vederea ‘unei detectări rapide, a unei interceptări rapide și, dacă este necesar, a unei neutralizări rapide’, insistând asupra faptului că Europa are multe de învățat de la Ucraina pe această temă.

Ucraina, care trebuie să intercepteze în aproape fiecare noapte sute de drone lansate de Rusia asupra teritoriului său, este una dintre rarele țări europene care fabrică drone anti-drone, mult mai economice decât rachetele sau avioanele de vânătoare.

