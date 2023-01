Comunitatea motocicliștilor din România deplânge decesul lui Ede Sztupi, considerat cel mai vârstnic motociclist din țară. Avea 74 de ani și s-a stins din viață la Cugir, joi, 20 ianuarie 2023, după o îndelungă suferință cauzată de o boală la plămâni.

Anunțul decesului a fost făcut de clubul local al motocicliștilor, în care activa și Ede: Lupii Sigidavei Cugir.

„Astăzi este o zi foarte tristă pentru noi… și poate pentru mulți motociliști din România. Din păcate Ede Stzupi nu mai este printe noi. Am pierdut mai mult decât un membru Lupii Sigidavei Cugir MF, dar întreaga comunitate a pierdut un veteran al motocilismului. 6 decenii călare… Un împătimit al mersului pe două roți si poate unul dintre cei mai iubiți. Cuvintele sunt de prisos. Dumnezeu sa te odihneasca in pace! Ai fost si vei ramane mereu in sufletele noastre, un motocilist adevărat! RIDE IN PEACE Bătrâne!!!”, au transmis cei de la Lupii Sigidavei.

