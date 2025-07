DOUĂ CAZURI DE ANTRAX CONFIRMATE ÎN ROMÂNIA

Ministerul Sănătății a anunțat, joi seară, că două cazuri de antrax au fost confirmate în România. Este vorba despre două persoane internate la Institutul Național de Boli Infecțioase „dr. Matei Balș” din București care au consumat carne de oaie din propria gospodărie.

”Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” a confirmat în această seară diagnosticul de antrax pentru cele două persoane internate la Institutul Național de Boli Infecțioase „dr. Matei Balș” din București.

Cei doi pacienți sunt în stare stabilă și se află sub atenta supraveghere a medicilor. Un pacient are o formă ușoară, cutanată, iar fiul are o formă medie a bolii, dar fără risc de complicații. Amândoi au primit tratament și toate îngrijirile adecvate, încă din momentul suspiciunii diagnosticului.

Reamintim că pacienții au semnalat că au manipulat și consumat carne de oaie provenind din gospodăria proprie.

Medicii subliniază că există un risc minim de transmitere între oameni.

Ministerul Sănătății se află în contact permanent cu cadrele medicale implicate în gestionarea cazurilor și se asigură că toate măsurile de prevenire a răspândirii posibile a infecției sunt respectate cu rigurozitate”, a transmis Ministerul Sănătății.

Sursa: Realitatea Medicala