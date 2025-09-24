DORIN COCOȘ, GEST DISPERAT ÎN FAȚA BIROULUI LUI ”STELU-BANDITUL”: MI-AU ARESTAT COPILUL CA SĂ RECUNOSC PROSTIILE TALE! CU BANII ĂȘTIA MURDARI CREZI CĂ O SĂ CUMPERI PE DUMNEZEU?!

Scene ireale, în fața biroului lui Gheorghe Stelian, din inima Capitalei! Omul de afaceri Dorin Cocoş a recurs la o metodă inedită de protest.

După ce faimosul Stelu a pretins că i-a dat 10 milioane de euro lui Dorin Cocoş pentru soluţionarea dosarului de la ANRP, fostul soţ al Elenei Udrea s-a ales cu o condamnare în primă instanță la 3 ani de închisoare cu executare, iar ulterior, judecătorii de la ICCJ au decis confiscarea sumei.

Acum, Cocoș își strigă disperarea în stradă, într-o formă inedită de protest: omul de afaceri a decis să se înființeze zilnic în fața biroului lui Stelu și să-i dea, din propria pensie, de-ale gurii: un iaurt, o pâinică, atât cât mai poate rupe din bani după ce ANAF-ul își ia porția de 33%.

Dorin Cocoș îl acuză pe „Stelu”: „Ai caracter de milițian comunist! Ții o listă de 14 ani doar ca să mă dai în gât?”

Dorin Cocoș lansează acuzații dure la adresa lui Stelu. Într-o declarație explozivă, omul de afaceri sugerează că acesta ar fi păstrat timp de 14 ani o așa-zisă listă cu sume de bani și persoane implicate, pe care intenționează acum să o folosească împotriva sa.

Acesta compară comportamentul lui Stelu cu cel al fostului tenismen Dinu Pescariu, cunoscut pentru colaborarea sa cu autoritățile în dosare de corupție, sugerând că acesta ar fi procedat similar: ar fi redactat o listă cu nume și sume de bani și ar fi predat-o procurorilor. Lista menționată include nume grele: „4 milioane Pescariu, 4 milioane eu, 4 Pinalti, 4 Gabi Sandu”.

Cocoș susține că această listă ar fi fost folosită împotriva sa în anchetele DNA, deși autoritățile cunoșteau foarte bine împărțirea reală a banilor.

Mai mult, fostul om de afaceri promite „dezvăluiri” despre modul în care Stelu ar fi obținut terenuri, inclusiv unul situat în Ciorogârla, și îl amenință că va spune „tot ce știe” despre trecutul său.

„Dă banii, bă borfașule, Stelu, banditule! Crezi că dacă i-ai corupt pe toți poți să ne omori pe toți. Ai dat bani și la popi, și la toată lumea! Te dau eu în primire, banditule, de mine nu scapi! Banditule, ieși afară!”, strigă Dorin Cocoș.

„Steluțu, am venit și astăzi să-ți aduc din pensia mea amărâtă din care 33% îmi ia ANAF-ul, că mi-ai pus tu 10 milioane de euro în cârcă pe care nu le-am văzut niciodată și a trebuit să le recunosc că mi-au arestat copilul din cauza ta, nenorocitule, ca să recunosc prostiile tale. Jură tu în fața lui Dumnezeu că mi-ai dat vreodată 10 milioane! Stelule, cu banii ăștia murdari crezi că o să cumperi pe Dumnezeu, mă? Crezi că dacă i-ai mânjit pe ăștia, știi tu de unde, de acolo, de unde te duci tu la bărbosul ăla, azi nu spun, dar o să vină vremea să spun, tu crezi că-l cumperi pe Dumnezeu? Atâta minte ai?! Să ții minte: Dumnezeu, când vrea să te piardă, îți ia mintea. Pe urmă e chestie de timp până te pierzi cu totul!

Ți-am adus și azi, că poate nu ai, din amărâta aia de pensie. Mi-ai scris azi un mesaj că ai o listă că nu știu ce bani ți-a cerut Alin, probabil în 2011 te referi. Nu-ți dai seama ce caracter de milițian securist comunist ai să ții tu de 14 ani? Eu nu cred că ai lista, dar să zicem că o ai. Caracter infect de om, să ții 14 ani doar ca să mă dai în primire? L-ai întrecut până și pe Pescariu, că ăla ținea tot așa un bilețel, și ăla altă coardă că doar de aia ați fost prieteni și tovarăși la blocul din Rahmaninov, că vă asemănați, nu întâmplător. Ăla ținea o listă în care tot așa a scris: 4 milioane Pescariu, 4 milioane eu, 4 Pinalti, 4 Gabi Sandu. Și s-a dus și a dat-o lu madame procuror, și aia altă apărătoare a dreptății care știa bine cum s-au împărțit banii, dar nu a oprit-o nimeni să-mi pună și alea 4 milioane a lu Pescariu în cârcă. Vin și mâine să povestesc cum ne-ați înțepat pe mine, și pe Elena, tu și cu Maria Topoliceanu, praful să se aleagă de voi amândoi, de suflete meschine ce aveți. Tu mă ameninți cu lista nu știu care? Lasă că spun eu de tine, că pentru mine nu mai contează nimic, deșteptule. Poți să spui orice vrei. Inclusiv de terenul ăsta de la Ciorogârla, o să spun eu cum l-ai obținut și ce ai făcut cu el. Stai cuminte, că urmează dezvăluiri de n-o să-ți vină să crezi. Dă-i înainte, Stelule, că ești deștept!”, a mai spus Cocoș.