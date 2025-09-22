DNSC: DATELE PERSONALE APARENT NESEMNIFICATIVE POT FI FOL0SITE DE HACKERI PENTRU FRAUDE ȘI FURT DE IDENTITATE

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, luni, că informații care par inofensive – precum adresa de e-mail, numele complet sau data nașterii – pot fi suficiente pentru ca infractorii cibernetici să creeze un profil complet al unei persoane.

Instituția atrage atenția asupra unui mit des întâlnit: „Eu nu păstrez informații sensibile online”. Specialiștii arată că inclusiv datele aparent nesemnificative pot fi exploatate pentru fraude, furt de identitate sau atacuri de tip inginerie socială.

Pentru a reduce riscurile, DNSC recomandă limitarea informațiilor personale distribuite public, activarea autentificării în doi pași, folosirea unor parole complexe și unice, dar și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate.

„Chiar dacă ție ți se par neimportante, datele tale pot deveni cheia către întreaga ta identitate digitală”, a transmis instituția.

