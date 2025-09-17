DEFICIT BUGETAR DE 77 DE MILIARDE DE LEI

Deficitul bugetar pentru primele 7 luni din 2025 a fost de aproape 77 de miliarde lei, menţinându-se la 4,04% din PIB, similar cu aceeaşi perioadă din 2024, conform Ministerului de Finanţe.

Mai mult, în luna august 2025, luna de cînd au intrat în vigoare primle măsuri de redresare fiscală, atât veniturile, cât şi cheltuielile statului au crescut cu cîte 5 miliarde, cheltuielile continînd să depăşească ritmul de creştere al veniturilor curente.

Prognozele Comisiei Europene pentru anii următori indică o menţinere a dezechilibrului fiscal: 8,6% în 2025 şi 8,4% în 2026. Recent, agenţia Moody’s a reconfirmat ratingul suveran al României, dar a menţinut perspectiva negativă, invocând riscuri legate de capacitatea guvernului de a aplica reformele anunţate.