DECIZIA PE PENSIILE SPECIALE AR PUTEA FI AMÂNATĂ DIN NOU DE CCR

Judecătorii Curții Constituționale se reunesc mâine în ședință, iar decizia privind pensiile speciale ar putea fi amânată din nou, potrivit surselor noastre! Aceleași surse susțin că amânarea ar fi pusă pe fondul unor neînțelegeri care vizează majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați la 65 de ani. Dacă CCR declară neconstituțională legea, premierul Ilie Bolojan și-ar putea da demisia.

Pe 24 septembrie, judecătorii constituționali au amânat, pentru 8 octombrie, decizia la sesizările privind măsurile de austeritate prin care Guvernul Bolojan vrea să reducă deficitul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în 27 august că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la Curtea Constituţională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”.