DECES URIAȘ ÎN TEATRUL ROMÂNESC!

Doliu în teatrul românesc: Actrița Marinela Chelaru s-a stins la 66 de ani, după ce a luptat cu numeroase probleme de sănătate. 

Marinela Chelaru s-a stins din viață la 66 de ani, după numeroase probleme de sănătate. Aceasta a suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. 

Anunțul trist a fost făcut de producătoarea TV Daniela Scoica, o bună prietenă a regretatei actrițe. „Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a transmis Daniela Stoica. 

