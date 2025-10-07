CURSURILE ȘCOLARE CU PREZENȚĂ FIZICĂ AR PUTEA FI SUSPENDATE ȘI ÎN BUCUREȘTI

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a trimis o propunere de suspendare a cursurilor școlare cu prezență fizică în Capitală, în contextul atenționărilor meteorologice. Prefectul Capitalei a convocat o celulă de criză. În țară, cursurile cu prezență fizică a elevilor au fost suspendate deja în 3 județe: Constanța, Ialomița și Călărași.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în Capitală, în contextul atenționărilor meteorologice, a declarat, marți, inspectorul general Florian Lixandru.

Întrebat dacă are în vedere suspendarea cursurilor din cauza atenționărilor meteorologice, inspectorul a răspuns: „Da, am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în București pe perioada Codului roșu, către CMBSU (Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență)”.

Ministerul Educației și Cercetării: S-a luat decizia suspendării cursurilor în 3 județe

Cursurile vor fi suspendate miercuri în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din județele Constanța, Ialomița și Călărași, a informat Ministerul Educației și Cercetării.

„Din informațiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor școlare județene, având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a luat decizia suspendării cursurilor în toate instituțiile din învățământul preuniversitar pentru miercuri, 8 octombrie, în județele Constanța, Ialomița și Călărași”, afirmă sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor.

Cod roșu de ploi – ANM anunță potop în Capitală

Meteorologii au extins Codul roșu de ploi abundente la cinci județe și municipiul București, avertizarea urmând să intre în vigoare marți seara la ora 21:00.

Potrivit noilor avertizări emise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.