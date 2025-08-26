CUMULUL PENSIE-SALARIU LA STAT, SCOS DIN PACHETUL DOI DE MĂSURI FISCALE

Prevederea care interzicea cumulul pensiei cu salariul la stat a fost eliminată din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuțiilor din cadrul coaliției de guvernare, potrivit unor surse politice.

Liderii coaliției au decis să renunțe la această măsură deoarece ar fi afectat sectoare deja vulnerabile în urma schimbărilor fiscale, precum educația și sănătatea. Astfel, personalul activ din aceste domenii ar fi fost direct vizat de restricții.

În plus, o decizie a Curții Constituționale din noiembrie 2023 a stabilit că legea care interzicea cumulul pensiei cu salariul la stat este neconstituțională, ceea ce a făcut dificilă aplicarea unei asemenea măsuri.

O nouă ședință a coaliției este programată marți, la ora 17.00, la Palatul Victoria, pentru a finaliza măsurile incluse în Pachetul doi. Printre subiectele aflate pe agendă se numără și reforma administrației locale.

Social-democrații au depus amendamente legate de reorganizarea administrației, care urmează să fie discutate. Pachetul de măsuri vizează reducerea cheltuielilor și eficientizarea aparatului public.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat înaintea ședinței că există deja o înțelegere asupra măsurilor care privesc sănătatea, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Justiției, acolo unde conducerea este asigurată de PSD.

Grindeanu a subliniat însă că Ministerul Dezvoltării trebuie să țină cont de propunerile formulate de Asociația Municipiilor, UNCJR și de primăriile din întreaga țară, pentru a asigura o reformă aplicată și realistă.

