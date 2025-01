CRIZĂ DE SER FIZIOLOGIC ÎN SPITALELE DIN MAI MULTE ORAȘE

Spitalele din județul Constanța, la fel ca și cele din întreaga țară, se confruntă cu o nouă criză. De data aceasta, sunt probleme de aprovizionare cu soluțiile perfuzabile, în special ser fiziologic.

Se pare că problema a fost generată de lipsa stocurilor la furnizori, ceea ce pune presiune asupra resurselor disponibile pentru pacienții acuți. La Spitalul Municipal Mangalia, serul de 250 ml lipseşte cu desăvârşire de foarte mult timp, iar serul de 500 ml este aşteptat cu mare nerăbdare.

La acest moment, în multe unități sanitare sunt probleme cu serul fiziologic, care este o soluție ieftină (în general, o cutie de 40 unidoze costă 25 de lei), dar extrem de utilă în tratamentul bieților bolnavi. De exemplu, serul poate fi utilizat ca atare sau ca solvent pentru anumite substanțe administrate prin nebulizare. În același timp, poate fi utilizat pentru igiena zilnică a nasului, în igiena locală a ochilor, pentru curățarea secrețiilor. Cel mai important, serul fiziologic poate fi administrat perfuzabil, în caz de sângerări abundente, cazuri de deshidratare severă sau infecții severe, pentru a restabili echilibrul lichidelor din organism.

Acesta este și motivul pentru care medicii au hotărât să aplice protocoalele cu foarte mare strictețe. Desigur, un pacient aflat pe secția de Terapie Intensivă va primi tot suportul de care are nevoie, dar situația nu este deloc în regulă. Așa se face că, în prezent, stocurile existente sunt drămuite pentru a face față cazurilor critice. Din păcate, acest lucru poate genera riscuri epidemiologice, dacă se va ajunge în situația de a se folosi același flacon prin înțepare de mai multe ori, iar dacă nu se respectă protocoalele cu foarte mare strictețe, pot apărea chiar infecții asociate îngrijirii medicale, sunt de părere unii medici.

„Există probleme cu tot ce înseamnă soluţii perfuzabile”

Întrebată despre criza de ser fiziologic, directoarea Spitalului Municipal Mangalia, ec. Alina Dan ne-a declarat următoarele: „Ne confruntăm cu aceeaşi criză de ser fiziologic/clorură de sodiu ca şi celelalte judeţe, deoarece furnizorii sunt aceiaşi în toată ţara. Serul de 250 ml lipseşte cu desăvârşire de foarte mult timp, iar serul de 500 ml este aşteptat cu nerăbdare şi se fac multiple solicitări până la primirea întregii cantităţi necesare”. La rândul său, directorul Spitalului Orăşenesc Cernavodă, ec. Marius Sponoche, ne-a declarat că şi la ei există probleme. „Noi am fost, totuşi, inspiraţi şi am făcut un stoc mai mare în decembrie, dar probleme tot sunt. În fiecare an, în ultima lună a anului, fac nişte provizii de medicamente, care să îmi ajungă până în februarie, pentru că nu ştiu pe ce buget mă voi baza sau când va fi votat bugetul. Ce pot să vă spun este că există probleme cu tot ce înseamnă soluţii perfuzabile. Suntem în deficit. Probabil că vor să le scumpească din nou. Nu ştiu. Până acum am reuşit să tratăm toţi bolnavii, dar cu greutate, pentru că trebuie să ţii mereu cheltuielile sub control. Nu ştim cât va mai dura această situaţie. Dacă în 2022 am avut cheltuieli cu medicamentele de 500.000 de lei, în 2024, acestea s-au ridicat la aproape un milion de lei, în condiţiile în care am avut aproximativ acelaşi număr de pacienţi. La unele medicamente, cum sunt cele uzuale, preţurile s-au triplat. De exemplu, unele au ajuns de la un leu la cinci, şase lei. Este grav ce se întâmplă, dar ce să mai zic? Mergem înainte! La noi, bolnavii nu și-au cumpărat medicamentele. Dacă se întâmplă așa ceva, la noi, medicul pleacă, pentru că asta înseamnă că este vina medicului și a farmacistului”, a adăugat managerul.

Medicul Paula Nicoleta Untaru spune că folosirea serului fiziologic în spitale este esenţială. „Acesta este indicat pentru reechilibrarea pacienţilor, inclusiv în cazul celor aflaţi în stare gravă. Soluţia mai este necesară pentru reechilibrarea hidroelectrolitică, pentru dizolvarea altor soluţii de tratament şi nu numai. Unele medicamente se dizolvă doar cu ser fiziologic. Deci, situaţia este foarte gravă”, a subliniat medicul.