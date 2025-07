CRISTIAN RIZEA, DEZVĂLUIRI BOMBĂ DESPRE POLITICIANUL CONECTAT LA GENERALI! LEGĂTURILE LUI PIEDONE CU STATUL PARALEL : DUMITRU DUMBRAVĂ L-A VIZITAT ÎN REPETATE RÂNDURI LA JILAVA

Dezvăluiri-bombă în ediția de marți seara a emisiunii „100%”, moderată de jurnalistul Laurențiu Botin. Cristian Rizea, în prima sa apariție după ce a fost eliberat din penitenciar, rupe tăcerea și va vorbi, de la ora 21.00, despre omul misterios care l-a vizitat la pușcărie pe Cristian Popescu Piedone.

„Pot sa confirm. Ins ensul asta as ruga si institutiile statului – daca le intereseaza acest aspect – sa imi solicite prezenta, sa ma audieze – pentru ca sunt aici, sunt liber chiar daca unii m-au vrut in puscarie.

Dl Piedone, pe care il cunosc din 2006, de cand era sef la Pietele din Sectorul 6 (…), a fost vizitat – am fost si eu surprins sa vad cum sistemul a ramas in picioare, indiferent cate lupte ati dus voi la Realitatea, am vazut-o pe Anca Alexandrescu (…) cat v-ati luptat cu acest sistem si va luptati in continuare, insa el rezista.

Cel care l-a vizitat de cateva ori la penitenciar la Jilavape Cristi Popescu Piedone a fost generalul Dumitru Dumbrava”, a declarat Cristian Rizea la Realitatea PLUS.