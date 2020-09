Florian Coldea ar fi cerut ca judecătorilor și procurorilor să le fie făcute dosare cu informații din viața personală. Este dezvăluirea făcută de Dorin Iacob la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Alexandra Păcuraru. Totul s-ar fi întâmplat pe vremea când Coldea era adjunct al Serviciului Român de Informații.

Florian Coldea le-ar fi cerut subalternilor să facă anchete pentru a obține cât mai multe informații despre magistrați. Verificările nu au vizat anumite persoane, atrage atenția Dorin Iacob, ci întreg corpul magistraților. Omul de afaceri susține că mulți angajați din servicii se întrebau dacă nu cumva, această culegere de informații nu putea însemna că făceau poliție politică mai ales că informațiile obținute erau îndosariate și arhivate.

„La un moment dat, intr-un mod remarcat de lucratori, comentat, sensibilizat se faceau un fel de profile ptr magistrati si procurori”, declara Dorin Iacob în emisiunea de la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă se strângeau informații despre magistrați și procurori, Dorin Iacob a răsuns: „Da! Nu despre cazuri. Despre cat mai multi dintr-un intreg corp profesoral; Bineinteles ca ofiterii s-au intrebat ce e asta? Unii s-au intrebat daca nu cumva e o activitate de politie politica; Ce nu era in regula aici, ce nu a fost in regula; nu era un obiectiv, nu era o persoana; nu era cineva care iesea in atentie; vorbim despre o putere in statul roman; despre oamenii care compun o putere constitutionala a statului roman”.

Cozmin Gușă a reacționat pe Facebook după dezvăluirile din emisiune și cere audierea lui Dorin Iacob dar și o anchetă internă SRI:

Să fie audiat DORIN IACOB sau/și să înceapă ANCHETA INTERNĂ ÎN SRI!

Dorin Iacob a-nceput luni la Realitatea emisiunea „CULISELE STATULUI PARALEL”, unde este invitatul permanent al Alexandrei Păcuraru. Nemaiocupându-mă din decembrie 2019 de televiziunea unde sunt acționar, am aflat despre această emisiune vinerea trecută, după ce Dorin Iacob m-a sunat să-mi comunice și m-a rugat să urmăresc emisiunea.

Cine este Dorin Iacob?

Pe scurt, până în 2001 a lucrat cu fostul șef SRI Virgil Măgureanu, în calitate de „consilier-mână dreaptă”, atât în perioada în care Măgureanu a condus SRI, cât și după ce acesta a înființat Partidul Național Român. După ce PNR a fuzionat prin absorbție cu PD-ul lui Traian Băsescu în 2001, Dorin Iacob a devenit secretar executiv al PD și tot „consilier-mână dreaptă”, dar al lui Băse. Eu l-am cunoscut în 2003, după demisia mea din secretar-general al PSD, atunci când el a apelat la un bun prieten al meu care să mă convingă să accept o întâlnire cu Băse, care mă vroia de aliat-partener în campania din 2004. Întâlnirea s-a realizat chiar acasă la prietenul meu, unde Dorin Iacob a fost unul dintre cei 2 martori ai discuției mele cu Băsescu, întâlnire unde am negociat și decis șefia mea de campanie al PD pentru alegerile din 2004, moment decisiv pentru ulterioara victorie a lui Traian Băsescu la Prezidențiale. Cu Dorin am rămas amic de-a lungul anilor, și după ciudata sa plecare de lângă Băse în timpul primului mandat al acestuia, el intrând în afaceri, unde nu prea știu bine ce a făcut. Cred că v-am convins despre câteceva legat de expertiza (in)formală a lui Iacob legată de ultimii 25 de ani ai „istoriei discrete” a României, ca să pricepeți de ce ar avea valoare de întrebuințare dezvăluirile lui de-acum.

Ce zice Dorin Iacob?

În primul episod de luni, a dezvăluit o discuție a sa cu George Maior, în care îi spunea acestuia că trebuie să se „lepede” de Florian Coldea, în urma episodului cu „poliția politică” a acestuia de până-n 2009, când Coldea a fost prins cu fițuica unde notase detaliile infamante din trecutul tenebros al judecătorilor de la CCR, detalii care i-au fost de folos președintelui Băsescu în demersul lui de a bloca decizia CCR referitoare la suspendarea sa.

Ieri însă, Iacob a făcut o dezvăluire gravissimă: a povestit cum ofițeri activi ai SRI l-au reclamat pe Florian Coldea , care le-a impus o acțiune de cercetare și îndosariere a detaliilor cu potențial de ȘANTAJ din viața și activitatea CVASI-TOTALITĂȚII MAGISTRAȚILOR CU PUTERE DE ACȚIUNE ȘI DECIZIE DIN JUSTIȚIA ROMÂNEASCĂ!! Si care dosare azi nu s-ar mai găsi, tocmai pentru că Iacob sugerează că ar fi fost SUBTILIZATE DE CĂTRE COLDEA LA PLECAREA SA DIN SRI, care le folosește azi ca ARMĂ DE AUTOPROTECȚIE, ȘANTAJ/INTIMIDARE ASUPRA JUDECĂTORILOR/PROCURORILOR vizați, respectiv pentru a face SERVICII NEPREȚUITE UNOR OAMENI DIN STATUL ROMÂN ȚINTIȚI DE ANCHETE PERICULOASE! (celor care nu vă vine să credeți, vă sugerez să vizionați emisiunea pe care am văzut că Iacob a încărcat-o pe YOUTUBE)

Orice comentariu în plus e de prisos. Dar dacă STATUL ROMÂN, prin reprezentanții săi aleși sau numiți, dorește să demonstreze poporului că încă mai funcționează, nu sunt decât 2 soluții, care pot fi și cumulative: să-l audieze URGENT pe Dorin Iacob să stabilească/dovedească detaliile opozabile eventual unor terți din structura activă a SRI (care i s-au destăinuit lui Iacob), respectiv o ANCHETĂ INTERNĂ A SRI care să rezolve cazul rapid, până când CREDIBILITATEA INSTITUȚIEI SĂ NU SE FI PRĂBUȘIT SUB GREUTATEA UNOR DEZVĂLUIRI ATÂT DE GRAVE!

Desigur, asta e posibil doar în condițiile în care deviza „SERVIM PATRIA!” mai este încă funcțională