Personaje mentionate: “Statul Paralel”/ Adrian Nastase/ Traian Basescu/ Coldea-Kovesi/ George Bush/ Elena Udrea/ Adriana Saftoiu/ George Soros/ Denise Rifai/ Donald Trump/Joe Biden/ Vladimir Putin/ Henry Kissinger/ Victor Ponta/ NIMIC despre Iohannis …

Mesaj pentru unii din Statul Paralel: in mod direct sau prin mesagerii mandatati, reprezentanti ai Statului Paralel (coautorul “operei” de distrugere nationala!), transmit mesaje asa zis binevoitoare, dar in mod implicit amenintatoare, confratilor din presa care-au preluat sau ar fi dorit sa preia editorialele acestui serial, pentru o mai larga mediatizare, implicit pentru trafic sau audienta; desigur c-am cazut de acord cu unii dintre ei ca e mai bine sa nu mediatizeze, ca n-au nevoie de necazuri in plus ce pot fi “organizate” ad-hoc de “securicii” de serviciu; in plus, nici eu n-am nevoie de notorietate in plus, pentru ca scriu acest serial strict pentru cele cateva sute de oameni care sunt la decizie nationala sau judeteana si-ar putea face ceva, plus celelalte cateva mii de romani responsabili ce cauta explicatii si ar vrea sa faca ceva, iar la toti acestia mesajul ajunge oricum fie prin retelele de socializare, fie direct prin WhatsApp, transmis de catre mine si retransmis de catre altii; asa ca, “ Bai BELITILOR!” (vorba marelui Marin Preda), lasati oamenii in pace, ca nu-i nicio operatiune ce v-ar scapa de sub control, iar pentru ca si-asa veti fi spulberati multi dintre voi in timpul viitoarei “furtuni”, multumiti-va cu “administrarea impotentei”, actiune pe care o realizati cotidian prin armata de acoperiti sau santajati politico-mediatici care va mai deservesc inca o vreme, pana cand vor “intoarce armele” si ei, ca tot vine luna August; pentru ca da, eu anul asta prevad UN ALTFEL DE 10 AUGUST …

Si-nca ceva, un prieten din Franta imi semnala ca, pe langa ce ziceam in episodul trecut referitor la cvasi-obligativitatea impusa partidelor de a lasa “gargara” si incompetentii deoparte, criza economica mai vine cu o veste buna: ca nu va mai fi nevoie de cupluri de genul Coldea-Kovesi o lunga perioada, si nu doar in Romania unde cei doi au fost actorii principali ai demantelarii capitalului national, dar chiar si-n UE, unde toti vor avea nevoie de bani si afaceri, si deloc de “zgarmatori” in rahatul previzibil al viitoarelor tranzactii economice; CORECT, pentru ca si-n Romania cei asemenea lor n-au incercat sa faca dreptate, ci doar au “zgarmat” selectiv, la comanda stapanilor conjuncturali, asta fiind si motivul principal pentru care au fost importati european!

Rezumat: azi as vrea sa demonstrez pe scurt cand si cum anume ne-am decuplat de la trendurile geopolitice convenite pentru noi de catre puterile negociatoare, cum se vor misca blocurile geopolitice din triunghiul ce ne constrange conform aliantelor stabilite ori a necesitatilor economice (SUA, UE, Eurasia=Rusia+China), respectiv de ce-ar fi obligatoriu sa reconsideram/recalibram rolul si beneficiul ROMANESC in aliantele din care facem parte.

In 23 noiembrie 2002, presedintele SUA, George Bush JR, venea in fata a catorva zeci de mii de romani (intr-un Bucuresti aureolat brusc de aparitia fantastica a curcubeului la finalul unei zile ploioase si mohorate), si ne anunta “foaia de parcurs” care fusese hotarata pentru Romania in urma negocierilor informale ale decidentilor planetei: anume ca va trebui , NOI CA STAT, SA JUCAM DE-ATUNCI INAINTE ROLUL GEOPOLITIC AL PUNTII/PODULUI DINTRE Washington si Moscova; eram secretar general al PSD-ului ce guverna atunci, si am fost martorul mirarii (vecina cu stupoarea!) ce a cuprins cercurile de putere ale momentului, mai ales ca Bush venea in Romania direct de la Praga, unde Summit-ul NATO decisese in mod oficial si integrarea noastra in blocul lor militar; ei bine, George Bush nu a primit vreun raspuns romanesc oficial si public, la propunerea sa , OFICIALIZATA SI PUBLICA; neexperimentat fiind la acel moment (aveam 32 de ani si 2 ani de politica …), mi s-a parut totusi o propunere normala, si-am si comentat-o ca atare pozitiv, in sensul in care e clar ca negocierea fusese Bush-Putin, iar noi, ca viitoare frontiera a NATO cu postsovietismul, nu aveam de jucat alt rol decat acela, de tip pacifist, la peste 10 ani de la incheierea razboiului rece, si ca e clar ca ne va aduce inclusiv beneficii de tip economic; pe langa faptul ca am fost apostrofat discret, la doar cateva zile distanta de aceasta “pleasca” oferita de Bush, m-am trezit in offside total, pentru ca Adrian Nastase, seful de facto al Romaniei in acel moment, a comentat public , provocat fiind inclusiv la initiativa jurnalistilor straini (avizatii pricep bine ce insemna asta), ceva de genul ca “nu a priceput ce-a vrut sa zica George Bush”; BANG!

Ei bine, eu cred ca acel moment a marcat inceputul decuplarii noastre de la jocurile geopolitice din regiune, si nu l-am invinuit niciodata pe Adrian Nastase pentru asta, in fond aveam si presedinte ales democratic, cu forta reala (!), si Parlament, partide politice, dar NIMENI NU L-A CONTRAZIS SAU COMPLETAT, deci era limpede o complicitate transpartinica de a nu accepta un rol extrem de profitabil pentru noi, decis si prezentat public; nici nu mai conteaza ca Bush scapase probabil “un porumbel” (mai facea din astea, si-ntr-un fel, mi-a confirmat asta peste ani unul dintre consilierii lui de-atunci, in sensul ca mesajul era aprobat, dar destinat doar discutiilor informale, deci nu publicului), ramane faptul ca am ratat o oportunitate unica si am preferat sa facem pe proshtii, in loc sa actionam in forta, conform mandatului primit (si atentie, in 2002 inca mai aveam politicieni capabili sa implementeze un astfel de joc!); si-asa s-a sters si amintirea pozitiva a “imbratisarii intamplatoare” George Bush-Dana Nastase, pe care partea Americana o organizase cu un an inainte, in noiembrie 2001, cu ocazia vizitei conduse de Adrian Nastase in SUA si la Casa Alba (!), si apoi treptat, am devenit oaia neagra a establishmentului american, noi ca tara in mod fatis, nationalismul si capitalul romanesti in mod explicit, cu strategii demolatoare eficiente, implementate pe teren de alde Coldea, Kovesi, si MULTI ALTII; intamplarile din 2005, cu nou alesul presedinte Traian Basescu care, dupa ce-a anuntat public ca va face prima vizita oficiala in SUA, apoi a fost sunat de Bush sa i se indice ca prima data se va intalni cu Putin la Moscova si-abia apoi va ajunge in SUA ( indicatie respectata milimetric de catre Base, poate ati uitat, dar va pot reaminti public asta fie Adriana Saftoiu, fie Elena Udrea!), ei bine acele intamplari ne pot spune ca Bush nu renuntase nici atunci la planul sau, si spera ca noul actor il va pricepe mai bine decat Adrian Nastase; speranta desarta insa, pentru ca noul locatar de la Cotroceni anuleaza orice posibilitate (pe romaneste, f… meciul!), cand la vizita din SUA, organizata la doar cateva saptamani dupa cea de la Moscova, declara Marea Neagra ca fiind lac rusesc, i-o trage “big time” lui Putin fara sa-l roage cineva din partea Americana, adica ce pod/punte sa mai facem noi intre SUA si Rusia?! (parca ar fi fost “copilul lui George Soros” in acele momente Traian al nostru, dar asta ar fi credibil doar daca vor aparea date despre presupusa vizita la Bucuresti al lui Soros din decembrie 2004, care aproape s-a suprapus cu cea a lui Michael Ringier, care avea interese comerciale militare, nu geoeconomice ca Soros …); restul e … can-can, si ma refer aici la legendara abordare “geopolitica” a lui Traian Basescu formulata cu S.. P… LICURICIULUI MARE, care a marcat de-atunci incoace pozitionarea romaneasca in fata partenerului strategic, mai ales ca rusinoasa activitate impusa prin vocea presedintelui tarii se executa in genunchi …; desigur, putem glumi si face haz-de-necaz in pagubosul stil romanesc, ramane oricum ratarea timp de aproape 20 de ani a relationarii cu SUA, iar acesta este un fapt clar pe care l-a putut sesiza absolut oricine a colindat prin birourile oficiale din Washington DC, unde subiectul “Romania – partener strategic al SUA” este cvasi-inexistent; iar consecintele acestei stari de situatie devin aproape mortale in cercul relatiilor internationale unde esti JUDECAT SI VALORIZAT PRIN FORTA SI CONSISTENTA ROLULUI TAU IN PARTENERIATELE DIN CARE FACI PARTE, adica alocarea “locului la masa”, care pentru noi a fost mereu unul TERTIAR, DECI DE NEGLIJAT.

Am demonstrat pe parcursul acestui serial felul in care a actionat GEOPOLITICA DEZORDINII, respectiv am definit “triunghiul de constrangere” in care am actionat ca tara in ultimii 20 de ani (episoadele 2 si 3), haideti sa vedem care sunt perspectivele de evolutie ale celor 3 actori ai “triunghiului”, sa pricepem mai bine care-ar putea fi abordarea lor referitor la Romania:

SUA – de la cozile imense pentru mancare gratuita, numarul de morti record, gropile comune unde sunt depuse cadavrele (terifianta imagine!), pana la vocile publice ce se aud des la tv-urile lor nationale chestionand chiar CAPACITATEA AMERICANA DE AUTOGUVERNARE (ultimul pe lista , legendarul Henry Kissinger, care la 97 de ani a redevenit extrem de activ, clamandu-si ingrijorarea), totul creioneaza o atmosfera de neincredere si isterie nationala, care se suprapune cu dezbinarea politica interna majora dintre republicani si democrati; americanii reclama solutii de viitor solide, coerente si sigure, dar si ei stiu deja ca e putin probabil sa li se ofere asa-ceva prea curand, deoarece sunt chiar in mijlocul anului electoral, iar batalia intre tabere se va acutiza; pe de alta parte, ei cer creativitate, dinamism, forta, dar vor avea de ales intre un Donald Trump, de 74 de ani, hartuit din multiple directii, obosit deja de “meciul” continuu in care sta de 4 ani deja, si-un Joe Biden, de 78 de ani in noiembrie (!), aproape daramat de scandalul de coruptie si dovezile irefutabile, chestionat cotidian despre starea sanatatii sale mentale in urma nenumaratelor gafe publice din ultimele luni (faceti o scurta cercetare pe internet legata de aceste gafe si posibila legatura cu cumplita boala Alzheimer care l-ar fi cuprins, din nefericire, pe fostul vicepresedinte …); putem presupune in mod clar ca problemele SUA vor deveni considerabile pe termen scurt, deci e rezonabil sa operam cu ideea ca isi vor mobiliza in totalitate fortele strict intern, neglijand orice altceva de tip consolidare parteneriate externe sau sprijin pentru altii.

UE – “doamna Europa” ni s-a aratat in toata goliciunea ei, cu ocazia acestei crize medicale si, desi nu ne-a placut deloc ce-am vazut, in mod sigur vor aparea multe alte surprize neplacute in cursul crizei economice ce va mai sta “Incubata” doar inca vreo luna; ca deciziile majorilor UE se vor concentra spre a-si procura in primul rand economiilor lor nationale “oxigen” investitional nici nu mai trebuie sa ne mire, s-a demonstrat deja in ultimele saptamani; m-asteptam la asta, cunosc bine textura REALA a UE, dealtfel chiar acum exact 5 saptamani in ultima emisiune unde-am fost invitatul lui Denise Rifai, am avertizat despre lipsa de solidaritate din Uniune si faptul ca vom fi grav afectati ( imi reamintesc amar ca in 2006 am derulat public o campanie de vreo 6 luni, denumita “IN EUROPA, DAR NU ASA!”, campanie in care am incercat zadarnic sa avertizez asupra acestor defecte majore ale UE, care pot afecta grav o tara ca a noastra , din pacate a fost tot la capitolul “munca-n zadar” …); sa nu aveti asteptari va rog pentru proiecte de salvare colectiva in UE din care sa beneficiem intr-un fel consistent, strategia DOMINANTA GERMANA care se va implementa LA NIVEL EUROPEAN, pe noi ne include doar la capitolul de CULES SPARANGHEL SI-N 2021.

EURASIA (Rusia+China) – este deja sigur ca, in mod simultan cu criza economica, AXA RUSO-CHINEZA VA OPERATIONALIZA UN MECANISM DE “SEDUCTIE” LA ADRESA EUROPEI, mecanism pe care-l vor construi aproape de nerefuzat in termeni economici, complementandu-l si cu asigurari de Securitate militara, eventual chiar sub “palaria” Organizatiei de cooperare de la Shanghai (organizatie despre care am auzit de la persoane avizate, ca rusii ar vrea s-o rebranduiasca in curand, tocmai pentru a o face mai ofertanta si europenilor!); eheee, asta chiar va fi o provocare, asimilabila unui pericol de derapaj anti-democratic, pentru ca vorbim de fapt despre exportul unui model societal asumat de cele doua puteri internationale conduse autocratic, cvasidictatorial, unde libertatile civice nu sunt acceptate, nici nu mai sunt negociate macar de “ochii lumii”, pe scurt, vom face cunostinta cu ceva ce-am detestat profund inainte de 1989, ceva cu care n-avem nicio compatibilitate; de ce-ar fi periculos atunci?! tocmai pentru ca vom fi loviti de criza mai dur decat putem noi rezista, iar unora le-ar putea trece prin cap ca orice-ar fi binevenit, daca umple stomacul; apoi, avand exemplele vecinilor Ungaria, Serbia, Bulgaria, care-si pot prezenta chiar realizarile economice consistente in urma “caderii voite in plasa ruso-chineza”, va fi usor de infestat mentalul colectiv romanesc; iar daca-n plus, personaje inteligente si cu mediatizare excesiva, precum Victor Ponta spre exemplu, dar si multi altii, vor deveni avocatii unor asemenea asocieri, dezbaterea publica se poate debalansa rapid catre Est, in firava piata de idei publice romaneasca (unde mai pui ca Pontache este demult “asezat” confortabil exact pe traiectoria Beijing-Belgrad, cu un rol pe care unii il stim, multi dintre dvs. il puteti deduce cu greu …)

Concluzia de reorientare geoeconomica urgenta a Romaniei, pe care-am expus-o chiar in titlu, parca vine de la sine, daca operam cu ideile dezvoltate de mine mai sus, conform carora TOTUL ESTE IN MISCARE LA NIVELUL MAJORILOR CARE FIE SUNT CONECTATI CU ROMANIA, FIE SI-AR DORI O COLABORARE, FIE LE-AM STA IN CALE ! Consecinta ca daca nu ne reorientam, am “muri”, desigur ca e prezentata sub forma unei figuri de stil, prin care vreau sa sugerez insa gravitatea IMOBILISMULUI GUVERNAMENTAL ROMANESC. Asta inseamna pentru cunoscatori chiar un soi de “moarte relationala”pe termen mediu, tocmai pentru ca optiunile imprumut/finantare/parteneriat/asociere/etc. sunt extrem de limitate, pe de o parte, iar activismul tarilor constiente de pericol este mare, pe de alta parte; adica, “optiuni putine pentru care se bat multi”. Sa mai descriu cat de slab stam in arena internationala, ce diplomatie prafuita sau incapabila avem (cu prea putine exceptii!), pe scurt , cat de nepregatiti suntem pentru “meciul” care incepe in scurt timp??

Nu o s-o mai fac, cel putin nu acum, oricum am scris mult din nou …

Revin cu episodul nr. 8.