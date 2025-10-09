COPIII ȘI-AR PUTEA ALEGE SINGURI GENUL ÎNCĂ DIN CLASELE PRIMARE – PROPUNERE UE. VAL DE CRITICI ALE POLITICIENILOR ROMÂNI. RAREȘ BOGDAN: „LE DAȚI COPIILOR DREPTUL SĂ ÎȘI ALEAGĂ GENUL ȘI AMENINȚAȚI CU SANCȚIUNI?”

În motivarea unei astfel de propuneri se precizează că, la nivelul UE, datele indică o creștere a acceptării sociale a persoanelor LGBTIQ, dar și o intensificare a hărțuirii bazate pe ură, în special împotriva persoanelor trans, non-binare și intersex.

Ce prevede „strategia privind egalitatea LGBTIQ+ 2026-2030”

Interzicerea terapiilor care urmăresc să confirme dacă un copil dorește cu adevărat să își schimbe genul.





Posibile sancțiuni pentru statele care impun limite de vârstă în procesul de recunoaștere legală a genului.





Promovarea schimbului de bune practici între statele membre.

Val de critici din toată Europa

Propunerile Comisiei Europene, care nu au fost încă ratificate de guvernele naționale, critică țările, inclusiv Marea Britanie, care necesită aprobarea unui medic de familie înainte de a se putea identifica ca fiind de sex opus.

De altfel, reprezentanta unei organizații britanice specializate în educație sexuală a afirmat că o astfel de propunere este „sinistră”, pentru că exclude părinții și profesioniștii din procesul decizional. Ea avertizează că interzicerea terapiei de explorare ar putea afecta negativ copiii vulnerabili, potrivit Express.

Critici virulente ale mai multor europarlamentari români

Și în România, o serie de politicieni au reacționat vehement față de propunerea care ar construi „o realitate paralelă cu realitatea biologică”. Europarlamentarii PSD Gabriela Firea și Dragoș Benea, precum și europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, au declarat că vor vota împotrivă.