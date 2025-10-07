Cod roșu în Constanța. Primăria Valu lui Traian a înființat un Centru de Permanență și distribuie saci de nisip VIDEO

Mobilizare uriașă în comuna Valu lui Traian din Constanța. Autoritățile au înființat un centru de permanență și distribuie saci de nisip. Mai multe echipaje s-au mobilizat și s-au deplasat spre localitatea pentru a-i ajuta pe oameni.

Primăria Valui lui Traian a furnizat pentru cetățeni saci de nisip pentru a se proteja de inundații.

În urma codului roșu de ploi abundente care va lovi județul Constanța de astăzi, 7 octombrie 2025, de la ora 21.00 până mâine, la ora 15.00, în localitatea Valu lui Traian, cetățenii se pregătesc.

„Am înființat Centrul de Permanență la Primăria Valului Traian. După cum vedeți în spatele meu, echipele gospodăriei comunale încarcă saci de nisip. De ieri, începând de la ora opt și jumătate, de când s-a întrunit Consiliul Local pentru situații de urgență, au început distribuirea sacilor de nisip. Cinci sute au fost distribuite și predate personal cetățenilor vulnerabili din Valului Traian, iar ceilalți cinci sute au fost luați personal de la sediul Gospodăriei Comunale”, a declarat Loredana Ghena, reprezentant al Primăriei Valu lui Traian.