Ministrul Economiei a fost invitatul Alexandrei Păcuraru în emisiunea „Legile Puterii”, de la Realitatea PLUS. Năsui a vorbit despre cum va proceda în cazul companiilor de stat neperformante, punând accentul pe transparentizare, dar și pe găsirea de investitori strategici.

Claudiu Năsui: „Ministerul Economiei are 60 de companii. (…) Multe dintre ele au probleme, multe sunt in insolventa sau in faliment. Sunt in a 21-a zi de ministeriat, am facut public tot ce am gasit. (…) Nu vreau sa vorbesc nedocumentat, fara un raport al Corpului de Control nu voi vorbi. (…) E un lucru important pentru toate partidele, sa se curete, sa fie curate. Una din reforme va fi asupra companiilor de stat. Trebuie sa avem transparentizarea acestor companii, prin listarea la bursa, de exemplu. Trebuie sa cautam si investitori strategici. (…) Guvernul si-a insusit aceste reforme. Si pentru companiile unde lucrurile merg bine trebuie sa gasim solutii sa fie si mai profitabile. Ele au active importante, pe care daca statul roman le-ar inchiria ar obtine foarte multi bani. (…) A existat mereu o cardasie intre aceste companii de stat si politicieni. (…) Cea mai puternica arma pe care o am eu este transparenta.”

Sursa: Realitatea Financiara