CICLONUL BARBARA LOVEȘTE ROMÂNIA: INUNDAȚII ÎN CONSTANȚA, MAȘINI AVARIATE ȘI INTERVENȚII DE URGENȚĂ ÎN BUCUREȘTI

În județul Constanța, mai multe blocuri și străzi au fost afectate de inundații, iar câteva mașini au fost avariate de copacii doborâți de vântul puternic. Oamenii au sunat la 112, iar pompierii au fost mobilizați de urgență la fața locului. De altfel, s-a intervenit cu utilaje pe străzi pentru a preveni ca alte blocuri sau case să fie afectate. Incidente au fost raportate și în Capitală, unde 11 autoturisme au fost distruse de vremea rea. Deși autoritățile se așteptau la un dezastru natural și au luat măsuri fără precedent pentru a evita posibile tragedii, ciclonul Barbara nu a făcut până la această oră pagube majore.

În județul Constanța, mai multe apartamente de la parterul blocurilor au fost inundate în urma ploii torențiale. Până la sosirea pompierilor, proprietarii locuințelor au scos apa din case cu gălețile.

În orașul Mangalia, apa a ajuns în unele zone la jumătate de metru, așa că autoritățile au scos utilajele pe străzi, ca să evite inundarea blocurilor și caselor.

Mai multe mașini au fost avariate din cauza copacilor doborâți de vijelia puternică.

Totodată, din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele în Portul Midia din județul Constanța.

Incidente au fost înregistrate și în București. Potrivit ISU, 11 copaci au fost rupți de vânt și 11 mașini au fost avariate. De asemenea, pompierii au avut 6 intervenții în județul Ilfov. Totodată, au fost emise mesaje Ro-Alert, iar locuitorii au fost sfătuiți să nu iasă din case.

Autoritățile s-au pregătit pentru cel mai negru scenariu, însă, situația nu a fost atât de gravă precum se estima. De teamă că ciclonul Barbara va lăsa dezastru în urma lui, școlile din București și Constanța au fost închise și au fost ridicate diguri din saci de nisip.