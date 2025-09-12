CICLISM: IRLANDEZUL SETH DUNWOODY A CÂȘTIGAT ETAPA A TREIA A TURULUI ROMÂNIEI

De către
Realitatea de Alba
-

Ciclistul irlandez Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development) a câștigat, vineri, etapa a treia a Turului României, desfășurată de la Brașov la Buzău, în timp ce Cristian Răileanu, component al naționalei României, a ocupat treapta a treia a podiumului.

Dunwoody a fost urmat de britanicul Mattie Dodd (Tirol KTM Cycling Team).

Dunwoody s-a remarcat pe tot parcursul zilei, impunându-se în ascensiunile de la Zăbrătau și Măgura, precum și în sprinturile intermediare de la Teliu și Pătârlagele, după ce primul sprint intermediar al zilei a fost câștigat de germanul Vincent John (Team Rembe – Rad Net), la Teliu.

Dunwoody a pornit solitar într-o evadare cu circa 50 de kilometri înainte de sosire și s-a desprins la 1 min 55 sec de pluton. Cu 20 km înainte de sosire, Dunwoody avea un avans de 1 min 15 sec față de doi urmăritori, Cristian Răileanu și Mattie Dodd, în cele din urmă a fost prins de cei doi, dar a obținut victoria.

Sâmbătă va avea loc etapa a patra, Buzău – Slobozia (212 km).

