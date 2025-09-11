CHARLIE KIRK, ALIAT AL LUI TRUMP, UCIS LA UTAH. AUTORITĂȚILE AU GĂSIT ARMA CRIMEI

De către
Realitatea de Alba
-

Autoritățile americane au anunțat joi că au descoperit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk. FBI spune că are imagini cu principalul suspect, un tânăr abia major.

Incidentul șocant a avut loc miercuri, la Universitatea Utah Valley, în timpul unui eveniment public cu peste 3.000 de participanți. Kirk, în vârstă de 31 de ani, discuta despre violența armelor când a fost împușcat de la distanță, cel mai probabil cu o pușcă cu lunetă.

Martorii au povestit că s-a auzit o singură împușcătură, iar Kirk s-a prăbușit după ce a fost lovit în gât. Nu au existat alte victime, iar studenții au fugit îngroziți.

Guvernatorul Utah, Spencer Cox, a confirmat că un „suspect de interes” a fost reținut, însă eliberat ulterior. Poliția spune că individul căutat purta haine negre și a tras un singur foc de armă.

Charlie Kirk era cunoscut ca fondator al organizației conservatoare Turning Point USA, implicat frecvent în dezbateri tensionate în campusuri universitare.

Fostul președinte Donald Trump a transmis un mesaj emoționant pe Truth Social, numindu-l „mare și legendar”, și a spus că moartea lui reprezintă o pierdere uriașă pentru tinerii americani.

Guvernatorul Utah a catalogat tragedia drept „o asasinare politică”, subliniind că ziua atacului va rămâne una întunecată pentru stat și pentru SUA.

Sursa: Newsinn

