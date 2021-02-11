Cele șapte persoane conduse miercuri pentru audieri la sediul IPJ Alba, fiind cercetate pentru înșelăciune prin metoda ”modeling”, au fost reținute pentru 24 de ore. Astăzi, 11 februarie, vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale.
Din primele date ale anchetei, suspecții le-ar fi promis unor cetățeni din județ că le vor promova imaginea, pe diferite site-uri, în scopul încheierii unor contracte cu firme de publicitate sau modeling. Vezi articolul AICI
”Din cercetări a rezultat bănuiala rezonabilă că în perioada ianuarie – februarie 2021, persoanele vizate de anchetă ar fi racolat, în zona centrală a municipiului Alba Iulia, 7 persoane, de diferite vârste, toate din județul Alba, cărora le-ar fi promis faptul că, în schimbul unor sume cuprinse între 120 și 2.000 de lei, ar urma să le promoveze imaginea, pe diferite site-uri, în scopul încheierii unor contracte, cu diverse societăți de publicitate sau companii de modeling. Ulterior, aceștia nu ar fi efectuat demersurile în sensul celor promise cu ocazia încheierii contractelor”, se arată în comunicatul IPJ Alba
Sursa: Realitatea de Alba
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