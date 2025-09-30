CAZUL CELOR ȘAPTE COPII MORȚI DIN CAUZA INFECȚIILOR LA SPITALUL „SFÂNTA MARIA” IAȘI . MANAGER DEMIS, DAR PĂSTRAT CA DIRECTOR MEDICAL

Scandal uriaș la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, după ce șapte copii și-au pierdut viața din cauza unei bacterii extrem de periculoase. Managerul unității, Cătălina Maria Ionescu, a fost demisă din funcție, însă va rămâne în spital ca director medical – postul pe care îl ocupa anterior.

Rezultatele preliminare ale anchetei arată că nu au fost respectate protocoalele de igienă și lipsesc documente pe o perioadă de zece zile. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va sesiza Parchetul pentru neglijență în serviciu și a dispus deja demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică.

Reacția managerului demis a șocat opinia publică: „Îmi pare rău că acei copii au murit. Noi, cel puțin comportamental, am făcut ceea ce trebuia făcut!”, a spus Cătălina Ionescu.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a confirmat că medicul va rămâne în spital pe perioada anchetei: „Va rămâne până când ancheta va fi finalizată și vom avea un raport.”

Părinții micuților decedați vorbesc despre lipsă de igienă și nepăsare: „Nu foloseau mănuși sterile. Unele asistente dezinfectau, altele nu. Intrau în salon fără echipament complet”, a povestit Oana Ivașciuc, mama unuia dintre copii.

În plus, inspectorii sanitari au descoperit că o parte din personal purta bijuterii și unghii false, lucru interzis prin lege pentru cadrele medicale.

Situația a fost catalogată drept „regretabilă” și „gravă” de autorități, iar ancheta Corpului de Control și a Inspecției Sanitare este în plină desfășurare. Rezultatele urmează să ajungă la Parchet.

Sursa: Newsinn