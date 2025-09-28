CANOTAJ: ROMÂNIA A CUCERIT AURUL LA MONDIALE ÎN PROBA DE 8+1 MIXT

România a cucerit medaliile de aur în proba de 8+1 mixt, duminică, în ultima zi a Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).

Echipajul alcătuit din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu a avut cel mai bun timp din serii (05:50.02), iar în finală s-a impus detașat, în 05 min 34 sec 46/100, urmat de Italia (05:39.58) și Noua Zeelandă (05:41.06).

La dublu vâsle mixt, Andrei Cornea și Mădălina Cornea au încheiat pe ultimul loc în Finala A (06:52.35), după ce avuseseră cel mai bun timp din seria a doua (06:41.49).

La schif simplu masculin, Mihai Chiruță a câștigat Finala B (06:56.71), în fața danezului Bastian Secher (06:58.10) și a neozeelandezului Logan Ullrich (06:58.55), încheind pe poziția a șaptea în clasamentul general al probei.

România a încheiat Mondialele de la Shanghai cu două medalii de aur și patru de argint, participând cu 12 echipaje, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră în competiție.

În clasamentul pe medalii, Olanda a ocupat primul loc (4 de aur, 1 de argint, 1 de bronz), urmată de Marea Britanie (3-4-1), China (3-3-1), România (2-4-0) etc.

