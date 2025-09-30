CANCELARUL GERMANIEI: „NU MAI TRĂIM ÎN CONDIŢII DE PACE”

De către
Realitatea de Alba
-

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că „nu suntem în război, dar nici în timp de pace nu mai suntem”, avertizând că lumea trece prin schimbări fundamentale.

Merz a afirmat că ordinea internaţională bazată pe reguli este înlocuită de politica forţei brutale, adeseori fiind însoţită de forţa militară. „Trăim într-o lume complet diferită”, a spus el.

Cancelarul și-a exprimat, în acest context, îngrijorarea față de dronele neidentificate din Danemarca și nordul Germaniei, care, spune acesta, deși păreau neînarmate, aveau tehnologie de supraveghere și o anvergură a aripilor de până la opt metri.

„Încă nu ştim exact de unde proveneau, dar bănuiala este că veneau din Rusia”, a afirmat Friedrich Merz.

Combaterea acestei ameninţări reprezintă o problemă complexă, întrucât Germania este o ţară dens populată, a explicat cancelarul Merz, adăugând că o dronă de opt metri nu poate fi pur şi simplu doborâtă în cer.

„Ar putea să se prăbuşească într-o curte, deasupra unei grădiniţe de copii, deasupra unui spital. Trebuie să fim foarte atenţi la ceea ce facem’, a afirmat şeful guvernului german, potrivit căruia cea mai bună abordare ar fi ‘să împiedicăm aceste drone să intre în spaţiul aerian european”.

