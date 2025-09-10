CAMERA DEPUTAȚILOR A RESPINS ÎNFIINȚAREA UNEI COMISII DE ANCHETĂ PRIVIND ANULAREA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE DIN 2024

Camera Deputaților a respins miercuri, în plen, cererea AUR și POT de a înființa o comisie de anchetă care să investigheze circumstanțele și responsabilitățile privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Totodată, a fost respins și proiectul AUR și SOS România prin care invalidarea oricărui tur putea fi făcută doar în baza unei contestații motivate, notează Agerpres.

Inițiatorii au argumentat că anularea alegerilor a fost „un precedent fără echivalent în istoria post-decembristă a României”, arătând că, după turul 1, candidatul Călin Georgescu ar fi avut prima șansă să câștige, însă procesul electoral a fost oprit brusc. Ei au acuzat că hotărârea Curții Constituționale și deciziile ulterioare ale BEC și AEP au aruncat „la coș” voturile a milioane de români.

AUR și POT au reclamat un „scop politic clar” în blocarea candidaturii lui Călin Georgescu și au cerut stabilirea unor responsabilități politice și instituționale. În motivarea lor, au susținut că lipsa de transparență a creat suspiciuni privind respectarea principiilor constituționale.

Tot miercuri, Camera Deputaților a respins și proiectul de modificare a Legii 47/1992 privind CCR, propus de AUR și SOS România. Documentul prevedea ca invalidarea unui tur de scrutin să poată fi decisă doar pe baza unei contestații bine motivate și pentru fraude grave. Proiectul a fost respins cu 206 voturi „pentru”, 80 „împotrivă” și 11 abțineri.

Liderul AUR, George Simion, a acuzat coaliția de guvernare că „a ales să pună gunoiul sub preș” și a cerut președintelui Nicușor Dan să explice public „dovezile privind anularea alegerilor”. „Președintele numit, Nicușor Dan, trebuie să dea seama”, a spus acesta.

Votul de miercuri a fost exprimat de Camera Deputaților în calitate de prim for sesizat, urmând ca Senatul să dea decizia finală asupra proiectului de lege inițiat de AUR și SOS România.

Sursa: Newsinn